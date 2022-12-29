Çocuklara yılbaşının caiz olmadığı nasıl anlatılmalı? Yılbaşı neden kutlanmaz?

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Yeni yılın gelmesiyle beraber Hristiyan geleneği olan noel ve yılbaşı kutlamaları için birçok ülke vatandaşları hazırlıklarına başladı. Müslüman çocuklarının da özenebileceği yılbaşı,Ç İslam ülkelerinde neden kutlanmaz? Peki çocuklara yılbaşının caiz olmadığı nasıl anlatılmalı? İşte tüm yanıtlar…

Miladi takvime göre asırlardır yılın ilk günü olarak kabul edilen 1 Ocak’ta birçok ülke vatandaşları yılbaşı kutlaması yapıyor. Birçok Hristiyan kaynaklarınca Miladi Takvim, ‘Noel’ diye adlandırılan Hz. İsa’nın doğduğu haftanın sonu, yeni ayın ilk günü olarak belirlendi. Roma İmparatorluğunun önemli liderlerinden Julius Sezar tarafından başlatılan bu Hristiyan geleneği birçok Müslüman ülkesine de sıçramış durumda. Her yıl tarihler 1 Ocak’ı gösterdiğinde yeni kıyafetlerle, görkemli yemek masalarıyla kalabalık ortamlarda hem Hz. İsa’nın doğumu hem de yeni yılın gelişi kutlanıyor. Geçmişten günümüze kadar yılbaşı etkinlikleri, renkli ve eğlenceli görüntüsüyle Müslüman çocuklarını da etkiliyor. Ancak bu tip kutlamalar Hristiyan geleneklerinden geldiği için dinen caiz değildir. Nitekim Hz. Muhammed (SAV) de tüm davranış ve amellerinde gayrimüslimlere benzememeye dikkat etmiş ve sahabeye de bunu tavsiye etmiştir.

Bu yüzden Müslüman kimliğinin korunması için çocuklara yılbaşının caiz olmadığını anlatmanın yollarını sizlere sunduk.

Çocuklarınızı yılbaşı kutlamasından uzak tutun

ÇOCUKLARA YILBAŞININ CAİZ OLMADIĞI NASIL ANLATILMALIDIR?

Yılbaşı için yapılan çam ağacı süslemeleri veya eğlence adıyla toplanan kalabalıklar çocuklarınızın ilgilisini çekebilir. Çocuklarınızı dinen caiz olmayan bu durumdan uzak tutmak sizlerin elinde. Yılbaşının neden kutlanmaması gerektiğini onlara güzel bir üslup ile anlatmanız çok önemli. Bunu, çocuklarınızın manevi dünyalarını doyuracak etkinliklerle de destekleyebilirsiniz. Peki çocuklarınıza yılbaşının caiz olmadığını anlatırken onlara nasıl yaklaşmalısınız?

Çocuklarınıza dini bayramları anlatın

Öncelikle yılbaşı olayının tarihini ve hangi kavmin geleneği olduğunu anlatmakla başlayabilirsiniz. Beraberinde Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Başka kavimlere benzemeyin.” öğüdüyle devam edip İslamiyet’in güzelliklerini anlatabilirsiniz.

Ayrıca çocuklarınızla birlikte dini günlerin kutlamasını yaparak Hristiyan geleneklerine özenmesinin önüne geçebilirsiniz.

https://www.yasemin.com/cocuk/haber/2994818-cocuklara-yilbasinin-caiz-olmadigi-nasil-anlatilmali-yilbasi-neden-kutlanmaz