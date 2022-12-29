CHP’li İBB bunu da yaptı! Müslüman mezarlığında Hristiyan âdeti, üstelik cuma gününe özel indirim

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya iзeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkзılık, ayrımcılık ya da nefret suзu iзerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan цnce bu uyarıları gцz цnьne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı gьvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

CHP idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak firması Bahçe Market, Hristiyan âdeti olarak bilinen Noel Bayramı’na özgü yılbaşı ağaçları satmaya başladı. Firmanın Zincirlikuyu’daki Müslüman mezarlığında da benzer bir girişimde bulunması vatandaş nezdinde tepkilere yol açtı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bahçe Market, yeni yıla özel hazırlanan yılbaşı ağaçlarını şubelere teslim etti.

Eyüpsultan’dan Alibeyköy’e, Göztepe’den Ataşehir’e varıncaya dek geniş bir yelpazede şubeleri bulunan Bahçe Market, aynı hamleyi Müslüman mezarlığının yer aldığı Zincirlikuyu’daki şubesinde de yaptı.

MÜBAREK CUMA GÜNÜNDE YILBAŞI AĞAÇLARINA YÜZDE 15 İNDİRİM

Ağaçların barkodlarında ‘Noel’ ve ‘Yılbaşı’ vurgusuna yer verilmezken, bizzat Bahçe Market’in resmi internet sitesinde ‘yılbaşı ağacı’ satıldığı duyuruldu.

Üstelik Müslümanlar için manevi anlamı son derece kıymetli olan cuma gününe özel yüzde 15 indirim yapılacağı belirtildi.

YILBAŞINA ÖZEL GETİRİLDİ!

CHP’li İBB’nin iştirak firması İstanbul Ağaç ve Peyzaj’ın alt birimi olarak bilinen Bahçe Market’in Zincirlikuyu’daki Müslüman mezarlığında ‘Yılbaşı Ağacı’ sattığı görüntülendi.

Ürün barkodlarında ‘Yılbaşı’ veya ‘Noel’ ifadeleri yer almazken, gerek mağaza çalışanları gerekse Bahçe Market Yönetimi, bahsi geçen ürünlerin ‘Yılbaşı’ kutlamaları için getirildiğini belirtti.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Al-i İmran, Enbiya ve Ankebut surelerinde geçen ‘Her Canlı Ölümü Tadacaktır‘ Ayet-i Kerimesi’nin yer aldığı Zincirlikuyu Mezarlığı’nın girişinde Hristiyan âdetinin canlandırılmaya çalışılması vatandaşın tepkisini çekti.

Haber7’ye açıklamalarda bulunan vatandaşlardan bir kısmı, yılbaşı ağacının mezarlıkta satıldığına inanmakta güçlük çekerken; bir kısmı mağazanın üst yönetimini sorumlu tuttu.

AK PARTİ DÖNEMİNDE BENZER BİR UYGULAMA YAPILMAMIŞTI!

Hristiyanlıkla özdeşleşmiş ticaret odaklı bir âdetin Müslüman mezarlığında pazarlanmasını eleştirip, CHP’li İBB yönetimini topa tutanlar da vardı.

Diğer taraftan Haber7’nin ulaştığı bazı kaynaklar, AK Parti döneminde İstanbul’daki Bahçe Market şubelerinde yılbaşı ağacı satılmadığını aktardı.

ŞEHİDİN YATTIĞI YERDE HRİSTİYAN ÂDETİ

Aralık 2016’daki terör saldırısında şehit düşen dolmuş şoförü Velat Demiroğlu ile mağaza çalışanı Tunç Uncu’nun cenaze namazları Zincirlikuyu Camii’nde kılınmıştı.

Namazdan sonra Velat Demiroğlu’nun naaşı Diyarbakır’a götürülürken, Tunç Uncu; Zincirlikuyu’ya defnedilmişti.

Aynı mekanda Hristiyanlıkla özdeşleşmiş yılbaşı ağacının yer alması eleştirilere yol açtı.

https://www.haber7.com/siyaset/haber/3289850-chpli-ibb-bunu-da-yapti-musluman-mezarliginda-hristiyan-adeti-ustelik-cuma-gunune-ozel-indirim