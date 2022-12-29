ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌՈՅ ՕՐԱՑՈՅՑԸ / KİLİSE TAKVİMİ YAYINLANDI

Ինչպէս անցեալ տարիներ, այս տարի եւս Պատրիարքական Աթոռը հրատարակեց 2023ի «Եկեղեցական Օրացոյց»ը։

«Եկեղեցական օրացոյց»ը կը պարունակէ եկեղեցական մեր բոլոր տօները, շարականները, սուրբգրական ընթերցումներու համարները, եկեղեցիներու ուխտի օրերը եւ այլն։

Բաց աստի, ընթերցողը հրատարակութեան վերջաւորութեան պիտի գտնէ Պատրիարքական Աթոռոյս հոգեւոր իշխանութեան ներքեւ ծառայող հոգեւորականաց ցանկը՝ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօրմէ մինչեւ ժառանգաւորներ, համայնքային բոլոր մարմիններու եւ կազմակերպութիւններու, ինչպէս եկեղեցիներ, դպրաց դասեր, վարժարաններ, միութիւններ, մամուլ, գերեզմանատուներ, Պատրիարքական Աթոռոյ գաւազանագիրքը, Հայ Եկեղեցւոյ Եպիսկոպոսներու ցանկը, ինչպէս նաեւ արական եւ իգական անուններու ցանկեր եւ այլն։

Փափաքողներ «Եկեղեցական Օրացոյց»ը կրնան ձեռք ձգել Պատրիարքարանէն, աշխատանքային ժամերուն։

Համացանցի վրայ օրացոյցը հասանելի է https://designrr.page/?id=248800&token=3372234136&type=FP… հասցէէն։

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Patriklik makamının geleneksel “Kilise Takvimi” yayınlandı.

2023 yılı takviminde tüm dini yortu günleri, ilahiler, Kutsal Kitap okuma bölümleri, kiliselerin geleneksel kutlama günleri vb. bilgiler yer alıyor. Bunların yanı sıra, dileyenler, takvimin sonunda, Patrik Hazretleri’nden başlayarak tüm din görevlilerimizin isim listesini, cemaat vakıf ve kurumlarımızın, kiliselerimizin, korolarımızın, okullarımızın, derneklerimizin, basınımızın, mezarlıklarımızın, müteveffa patriklerimizin, Ermeni Kilisesi’nin episkoposlarının, yeni doğan çocuklarımız için geleneksel erkek ve kız isimlerinin listelerini bulabilirler.

Dileyenler, “Kilise Takvimi”ni çalışma saatlerinde Patrikhanemizden temin edebilirler.

Sanal ortamda takvimi incelemek için https://designrr.page/?id=248800&token=3372234136&type=FP… linkinden ulaşılabilir.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad