Vakıflı Muhtarı’na Sahte Alkol Baskını

Hafta sonunda, ilimiz Samandağ ilçesinin, bir dönem Türkiye’nin son Ermeni Köyü olma özelliğini taşıyan Vakıflı Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı Berç Kartun’un yıllardan beri kendi evinde imal ettiği özel likör ile şarap, mevcut yasalara göre sahte alkol muamelesi gördü ve imha edildi.

Samandağ-Vakıflı Mahallesi’ne giden yerli ve yabancı turistlerin yıllarca buradan, özel imalat likör, şarap ile reçeli hediyelik olarak aldıkları bilinir. Bölge halkını üzen gelişmede, hafta sonunda, Vakıflı Mahallesi Muhtarı Berç Kartun’un evine düzenlenen baskın sonucunda, mevcut yasalara göre imalatı yasak olan şarap ile likör menşeli alkoller alındı ve imha edildi. Gelişme, ilçede herkesi hem şaşırttı hem de üzdü.

Olayı, sosyal medyada yorumlayan bölge insanlarının görüşleri genelde şöyle:

“Hataylılar olarak her zaman övündüğümüz, gurur duyduğumuz Vakıflı Köyü, ülkemizin ve ilimizin tek Ermeni köyüdür. Vakıflı Köyü, ülkemizin ve ilimizin tanıtımına yıllarca hizmet eden, nadide bir yerleşim birimimiz.

Hafta sonu yerli yabancı turistlerin uğradığı, bu sırada likörünü, şarabını, reçelini aldığı, yılda milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir köydür.

Bugün, ülkemizin bu güzide köyüne bir operasyon düzenlendi. Muhtarımız Berç Kartun’un ürettiği şaraplar döküldü, likörlere el konuldu. Yasal olarak kanuni bir süreç olsa da biz artık geleneksel boğma rakımız, yöresel şarap ve likörlerimiz nedeniyle baskına uğramak istemiyoruz, bizi anlayışla karşılamalarını istiyoruz.

Mardin’de, Trakya’da, Kapadokya’da vatandaş yöresel ürünleri olan şarabını nasıl satıyorsa, bizim ilçemizde de vatandaş, yöresel ürünlerini aynı yöntemle satmaktadır. Her gelen üst düzey bürokrat, muhakkak şarabını, likörünü alarak, güzelim Vakıflı Köyümüzden ayrılmaktadır.

Kanun dışı diye, emek verilerek üretilen şarap ve likörlerin pervasızca dökülmesi ağrımıza gitmiştir. Vatandaşın ürettiği yöresel ürünlere, satışta kolaylık ve hoşgörü sağlanmalıdır. Bu bir ayrıcalık veya iltimas değildir. Vicdani haktır. Gelenek ve görenektir. Çiftçi, yol kenarında sebzesini meyvesini satacak, köylü de yöresel ürünlerini pazarlayacaktır. Gelen yerli ve yabancı turistlere satışı yasaklamak; köyümüze, ilçemize, ilimize, ülkemize bir şey kazandırmaz.”

https://www.korfezgazete.com/vakifli-muhtarina-sahte-alkol-baskini/