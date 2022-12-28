Ruben Vardanyan’dan çağrı

Felaketin ikinci kez olmasına izin vermeyin

Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, Stepanakert’ten Fransa’nın prestijli dergileri Marianne ve La Vie’ye röportajlar vererek, Artsakh’ın Azerbaycan ablukası sonucundaki durumunu anlattı.

Marianne dergisine verdiği bir röportajda Ruben Vardanyan, 120.000 Artsakh Ermeni’sinin ata topraklarında yaşamının güvence altına alınması için, Azerbaycan’a baskı yapılması çağrısında bulundu.

Artsakh Devlet Bakanı, Artsakh’ı dış dünyayla birleştiren tek yolun kapatılması öncesinde yaşanan provokasyonları hatırlattı.

Ruben Vardanyan, özellikle 2020’deki 44 günlük savaştan bu yana, Artsakh’ı boşaltmayı amaçlayan Azerbaycan’ın, sürekli askeri provokasyonlar, düzenli gaz arzı bloke etme vb. ile ifade edilen çok saldırgan davranışlar sergilediğini kaydetti.

Artsakh Devlet Bakanı, bu provokasyonlara rağmen Artsakh Ermenilerinin 30 Ekim 2022’de Stepanakert’te düzenlediği ve Bakü’de şok yaratan kitlesel bir gösteri ile atalarının topraklarında kalma kararlılıklarını dile getirdiklerini vurguladı.

Azerbaycan tarafının ortaya koyduğu asılsız çevre talepleri hakkında konuşan Ruben Vardanyan, çevrenin korunması gerçekten Bakü’nün endişesiyse, o zaman Artsakh’ın BM tarafından yetkilendirilen uluslararası çevre uzmanları komisyonunu kabul etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Durumun olası çözümleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Artsakh Devlet Bakanı, yalnızca uluslararası baskının Rus barış güçlerine yetki verebileceğini ve gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için insani bir hava koridoru düzenlemeye zorlayabileceğini kaydetti.

“Sorun şu ki, yolu kapatmak ve yaşamımızı engellemek için her zaman bir bahane bulacak olan Azerbaycan tarafından her yönden kuşatılmış durumdayız.

Stepanakert Havalimanı, Azerbaycan tehditleri nedeniyle şu anda çalışmıyor, ancak tamamen faaliyete hazır.

Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa’nın bir anlaşmaya varmasını ve Azerbaycan’ın yozlaşmış rejimine baskı yapmasını umuyoruz”,- diyen Ruben Vardanyan, “Artsakh halkının çok güçlü ve birlik içinde olduğunu dünya bilmeli, ancak insanlık için verilen bu mücadelede yalnız olmadıklarını da hissetmeliler”,- diye vurguladı.

Ruben Vardanyan’ın röportajını yayınlayan Fransız dergisi La Vie, önsözde “12 Aralık 2022’den bu yana Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yol, çevre aktivistleri kılığındaki Azerbaycan askerleri tarafından kapatılmış ve benzeri görülmemiş bir insani felakete neden olmuştur.”

Uluslararası toplumun, duruma tepkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Ruben Vardanyan, canlı bir çifte standart örneğine tanık olduğumuza dikkat çekti.

“Kendi ülkesinde insan haklarına saygı duymayan, basının sesini susturan, kara para aklama ve küresel çapta yolsuzluğa bulaşan otoriter, demokratik olmayan bir rejimin saldırısı altındayız, fakat yaptırım uygulanmadı ve uluslararası medya ve uluslararası toplum sessiz kaldı.

Bu kayıtsızlık bizi korkutuyor.

Halkımız çok fazla şiddet ve ölüm yaşadı ve Ermeni nefreti yıllarca Azerbaycan okullarında öğretildi.

Barışa giden yolu adım adım bulacağız, uzun bir süreç olacak”,- diyen Artsakh Devlet Bakanı, gazete aracılığıyla Fransa’ya mesajını ileterek, Fransa’nın soykırım sonrasında Ermenilere karşı kardeşçe bir tavır sergilediğini kaydetti.

“Fransızlara şunu söylemek istiyorum.

Felaketin ikinci kez olmasına izin vermeyin.

Bize sadece gelecekte yardım eli uzatmayın, olabilecekleri önleyin.

Felaketlerden kaçınmak, onları yönetmek zorunda olmaktan her zaman daha iyidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu