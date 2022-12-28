Papa Francesco: Emekli Papa Benedictus çok hasta, dua edin

Papa Francesco: Emekli Papa Benedictus çok hasta, dua edin

Övgü Pınar / Roma

Kaynak, Reuters

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, yaklaşık 10 yıl önce istifa eden 95 yaşındaki selefi 16. Benedictus’un ‘’çok hasta’’ olduğunu söyledi ve inananlardan eski papa için dua etmelerini istedi.

Papa Francesco, Vatikan’da Çarşamba günleri düzenlenen genel kabul töreninin sonunda yaptığı açıklamada, ‘’Emekli Papa Benedictus için hepinizden özel bir dua istiyorum. Çok hasta, onu hatırlayın ve Tanrı’dan onu teselli etmesini, Kilise’ye olan sevgisi ve tanıklığında onu sonuna kadar desteklemesini isteyin’’ dedi.

Papa, bu törenin ardından da selefini Vatikan’da yaşadığı manastırda ziyaret etti.

Bu sözlerin ardından 95 yaşındaki eski papanın sağlık durumuyla ilgili Vatikan’dan da bir açıklama geldi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ‘’Emekli Papa’nın sağlık durumunda son saatlerde ilerleyen yaşı sebebiyle bir ağırlaşma olduğunu’’ belirtti. Vatikan, eski Papa’nın sürekli olarak doktor takibinde tutulduğunu ve ‘’durumun kontrol altında olduğunu’’ da vurguladı.

1927’de Almanya’da dünyaya gelen, gerçek adıyla Joseph Ratzinger, 2005-2013 yılları arasında Papa olarak görev yaptı. Bu göreve seçildiğinde 78 yaş ile en yaşlı papalardan olan Ratzinger, bundan yaklaşık 8 yıl sonra ‘ilerleyen yaşını’ gerekçe göstererek istifa etti.

Papaların ölene kadar görevde kalma geleneğini yaklaşık 600 yıl sonra bozan ilk papa Ratzinger oldu ve bu kararla Katolik dünyasında şok etkisi yarattı.

‘Emekli Papa’ unvanını alan Ratzinger, bundan sonra da Vatikan’da yaşamayı ve papalara özel beyaz kıyafet giymeyi sürdürdü. Mater Ecclesiae Manastırı’nda yaşayan eski papayı sık ziyaret eden kişilerden olan ve biyografisini de yazan Peter Seewald 2020’de de Ratzinger’in sağlık durumunun kötü olduğunu söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ratzinger, papa olarak en hassas gezisinin 2006’daki bu Türkiye ziyareti olduğunu söylemişti.

Gelenekselci, dogmalara bağlı bir Papa olarak hatırlanan 16. Benedictus, bu göreve gelmeden önce engizisyonun devamı sayılan İnanç Doktrini Kurulu’nun başkanlığını yapmıştı.

Benedictus, İslam dünyasında özellikle 2006 tarihli Regensburg konuşmasıyla hatırlanıyor. Bu konuşmada yaptığı bir alıntı, Türkiye de dahil Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde tepki ve protestolara neden olmuştu. Dönemin Papa’sı bu konuşmadan birkaç ay sonra, Kasım 2006’da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

BBC