Pakistanlı “çevreci öğrenciler”

Pakistanlı “öğrenciler” Laçin Koridoru’nu kapatan Azerbaycanlılara katılmak istediklerini açıkladı

Fransız “Le Figaro” gazetesinin müdür yardımcısı Jean-Christophe Buisson, mikroblogunda, Pakistanlı “öğrencilerin”, Laçin Koridoru’ndaki Azerbaycanlıların ablukasına katılma isteklerini dile getirdiklerini bildirdi.

“Artsakh’taki Ermeniler için kötü haberler çoğalıyor.

Dün, 26 Aralık’ta, Rusların Laçin Koridoru’nu temizlememesinin haricinde, gizemli Pakistanlı “öğrenciler” de ablukayı güçlendirmek için Azerbaycanlı aktivistlere katılmak istediklerini açıkladı”,- diye yazmaktadır Buisson.

Bir grup Azerbaycanlı, çevrecilik bahaneleriyle Laçin Koridoru’nu 16 gündür kapalı tutmaktadır.

Artsakh’ı Ermenistan’a bağlayan tek yolun kapatılması insani sorunlara neden oldu.

Stepanakert’te gıda, ilaç, yakıt sıkıntısı başladı ve çocuklar da dâhil olmak üzere 1.000’den fazla Artsakh sakini, Ermenistan’dan ikamet yerlerine dönememektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu