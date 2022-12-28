ONURLU HİÇ BİR MÜSLÜMAN NOEL’İN FİNALİ OLAN YILBAŞINI KUTLAYAMAZ!!

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ALİ GENÇ

Dinimizin bu konudaki emirleriyle yasakları elbette ki her Müslümanın başının tacıdır!!!



Bu konuda emirlerin kabulünün yanında Müslümanın en büyük özelliği şeytan işi olan gurura kapılmadan ve bundan dolayı hiçbir başarısı ile milletin ve devletin başarısı karşısında gurur duymadan sevinmesi ve iftihar etmesinin yanında daima ve her şartta onurunu ve şerefini korumasıdır.

HZ.MUHAMMED(S.A.V.)”MÜSLÜMANIN İKİ BAYRAMI VARDIR! BİRİ RAMAZAN DİĞERİ İSE KURBAN BAYAMIDIR”



Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.) bir Hadisi Şerifinde Mealen Müslümanların iki bayramı olduğunu bu bayramlardan birisinin Ramazan diğerinin ise Kurban Bayramı olduğunu bu iki bayramın dışında Müslümanların kutlayacağı bayramlarının olmadığını belirtiyor.

MÜSLÜMANA BENZEYENLE UYAN ONLARLA,HIRISTİYAN VE YAHUDİYE BENZEYEN KIYAMETTE ONLARLA OLACAK!!!

Peygamber efendimiz yine bir diğer meşhur Hadisinde ise mealen” Bu dünyada kime benzerseniz onlarla hasrolunursunuz(Onlarla yargılanırsınız)” diyerek dünya hayatında İslam’ın emirlerine uyanların ve Müslümana benzeyenlerin mahşerde Müslümanlarla birlikte, Yahudi veya Hristiyan’la Paganist’lere uyanlarında onlarla birlikte yargılanacağı belirtilmektedir.

YAHUDİ VE HIRISTİYAN DİN ADAMLARI HAKKTAN GELENİ TAHRİF ETİKLERİNDEN BU DİNLER SEMAVE DİĞİL PAGANDIR



Bizim dinimiz İslam’ın dışında kalan sema dinlerin kitaplarının ayetlerin inmesinden hemen sonra yazılmamasından ve din adamları tarafından yapılan değişikliklerde Hakkın rızası dışına çıkılarak O Yüce yaratıcının doğmadığını, kendisinin eşi ve evladının da olmadığını net bir şekilde belirtmesine rağmen kitaplarında yaptıkları tahrifatla Hakka şirk koşmaları nedeniyle bunlar Allah(c.c.) ın gönderdiği din olmaktan çıkarak diğer pagan dinler gibi oldular.

YAHUDİ VE HİRİSTİYANLIĞIN YANINDA DİN OLMADIĞINI ALLAH(C.C.) KURANDA AÇIKCA BELİRTİYOR!!

Yahudi ve Hristiyanlar tarafından yapılan tahrifat nedeniyle bunların semavi din olmadıklarını Cenebı Allah (C.C.) tarafından her Cuma günü hutbe okuyan imamların Minberden inerken okudukları Ali İmran suresinin 19. Ayetinde belirttikleri Rabbimizin indindeki tek dinin İslam olduğu gerçeğiyle tahrif edildikleri için din olmadıkları belirtilen Hristiyanlarla Yahudiler İslam’ı din olarak kabul etmedikleri için hiç İslami bedeni ve mali ibadetini de yapmazlar.

Müslümanların Hak Oruç tuttukları Ramazanda oruç tutmazlar, Kurban bayramında kurban kesmezler.

Müslümanların hiçbir dini bayramını Müslümanların hiçbir dini bayramlarını da kutlamazlar.!!!

HIRISTİYANLARIN İSLAMI VE İBADETLERİN UMURSAMAZLIKLARINI GÖRMEMDEN İTİBAREN DİNİMİN EMRİNİN YANINDA ONURUM İÇİNDE ONLARIN HİÇ BİR BAYRAMLARINI KESİNLİKLE KUTLAMIYORUM !!!

Avrupa ya ilk defa 1978 in Haziran ayında, ikincisini ise o yılın Kasım ayında ve ardından ise 1988,1991 ve 2000 yılında iki defa 2001,2013 ila 2014 ve 2019 yılı içinde ise Balkan ülkeleri ile Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun başkentleri ve önemli şehirleriyle birlikte 100’den fazla önemli şehrini de içine alan ondan fazla seyahatim oldu.



2000 yılının Ağustos ayında ve 2001 yılının Nisan-Mayıs aylarında yaptığım seyahatlerimin dışındaki seyahatimin 7’si miladi yılbaşına denk geldi.



1989 Yılı Ramazan Bayramı öncesine kadar içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklara bulaşmasam da bu tarihe kadarki Yılbaşı kutlamalarına bende bilinçsiz olarak katıldım.

1989 Yılının Ramazanını Almanya ve Avusturya da geçirdim.

Ramazan öncesi Babam Şammas ve Annem Ayşe merhumların 1972-2005 arası kaldıkları Almanya’nın Mannheim şehrinde geçirdim.

RAMAZAN ÖNCESİ HER GÜN MANGAL VE MAYALI PİŞİRİP KOMŞULARI OLAN GAYRİ MÜSLİMLEREDE DAĞITAN VATANDAŞLARIMIZ RAMAZAN’IN BAŞLAMASIYLA BUNLARI TAMAMEN DURDURDULAR!!!

Babam merhumun ikamet ettiği genel ekseri sini Türk vatandaşlarının oluşturduğu semtte her gün bizim vatandaşlarımız dışarıda gözleme ve mangal ile çay ziyafetleri yaptıklarında bir birilerine ikram ettikleri gibi komşuları olan Alman ve diğer Hristiyanlara da ikram ediyorlardı ve bu ikramı alan bu gayri Müslim komşularıda çok seviniyorlardı.

RAMAZAN ÖNCESİ TÜRKLERİN MANGAL VE MAYALI İKRAMLARINI KABUL EDEN HIRISTİYAN KOMŞULARIMIZ BİR AY BOYUNCA BUNLARIN NEDEN YAPILMADIĞINI MERAK EDİP SORMADILAR!!!



Oruç başlayınca bu gibi ikramlar bıçakla kesilir gibi kesildi ben günlerce karşı dairedeki komşumuzda dahil diğer Hristiyan komşuların bunu merak etmelerini, öğrendikten sonra ise gelip bizi kutlamalarını bekledim.

Fakat bir ay boyunca bu konuda tek bir tebrik görmedim.

TERAVİH TELAŞESİ VE BAYRAM KUTLAMALARIDA YANLARINDA YAPILMASINA RAĞMEN HİÇ BİR HIRISTİYAN KOMŞUMUZ RAMAZANLA BİRLİKTE RAMAZAN BAYRAMIMIZIDA TEBRİK ETMEDİ!!!



Bayram gelince benim yiğenlerim Mustafa ve Musa Yeninin içinde bulundukları bizim Türk çocukları ve samimi oldukları Alman ve diğer Hristiyan çocuklarıyla kapı, kapı gezip ellerimizi öptüklerinde hem onlara, hem de birlikte gelip elimiz öpen Hristiyan arkadaşlarına Şekerin yanı sıra harçlıkta verildi.

Büyüklerde bir birlerinin evine giderek bayramlaştılar.

Bunu da gören Hristiyan karşı daire komşumuz ve diğer hiçbir Hristiyan komşumuz gelip bizim bayramımızı kutlamadığı gibi diğer komşularında bayramlarını kutlamadılar.



Biz onların her bayramını özellikle onların dini bayramı olan Noel’lerinı ve bu bayramın finali olan Yılbaşılarını kendilerine verdiğimiz çeşitli hediyelerle kutladıklarımızın bizim bayramımızı kutlamamaları nedeniyle o tarihten bu yana bende dinimin emri olmasının yanda onurum nedeniyle onların Noellerinin finali olan yılbaşlarını kutlamıyorum.

AKLI İZANI VE ONURU OLAN HİÇ BİR MÜSLÜMAN ASLA VE ASLA İSLAMA DÜŞMAN OLANLARIN DİNİ BAYRAMLARI OLAN NOELYERİNİ VE BU BAYRAMIN FİNALİ OLAN YILBAŞINI HANGİ ŞEKİLDE OLUSA OLSUN KESİNLİKE KUTLAYAMAZ



Aklıselim onurlu hiçbir Müslüman Türk ile diğer Müslümanların hiçbiri dinimizin bu konudaki emrinin yanında ayrıca da onuru için onların bayramlarını kutlamamasını ve bununla hem boyunca günaha girmekten kurtulması ,hem de onurlarını da korumalı.



Bu vesile ile tüm Müslümanların 31 Aralık gecesi geçmiş yılın muhasebesini yaparak, varsa günahlarına bir daha yapmamak üzere tövbe etmesi, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Hristiyanların dini bayramları olan Noelin ve bunun finali olması nedeniyle kesinlikle kutlanılmayacağı.

31 Aralık gece yarısında saat 24.00’de 2022 Miladi takvim yılının tamamlanması ve 2023 takvim yılının başlamasından başka bir özelliğinin olmadığı bilinciyle başta ülkemize, ardından ise İslam alemine ve tüm insanlığına 2023 takvim yılının hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah(c.c.)ın ihsan etmesini niyaz ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

https://www.sultanhanigazetesi.com/yazarlar/ali-genc/onurlu-hic-bir-musluman-noel-in-finali-olan-yilbasini-kutlayamaz/4738/