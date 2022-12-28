“Hayastan” Tüm Ermeni Fonu ABD örgütü Artsakh’a hemen 500 milyon dolarlık yardım sağlamaya hazır

27 Aralık’ta “Hayastan” Tüm Ermeni Fonu Mütevelli Heyeti, Laçin Koridoru’nun Azerbaycan tarafından abluka altına alınmasını ve bu nedenle Artsakh’a sağlanması öngörülen insani yardımı görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Oturumda, Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ve Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, Artsakh’ta yaratılan insani kriz ve Artsakh Ermenilerinin acil ihtiyaçlarını, bunlara yönelik çözüm önerilerini sundular.

Oturuma katılanlar ortaya çıkan durumu ele aldılar, Artsakh’a insani yardım sağlamak için konsolidasyonunun gerekliliği vurgulandı. Artsakh’a acil insani yardım sağlamanın olası yolları ve yöntemleri, çeşitli formatlarda bağış toplama kampanyalarının düzenlenmesi de dahil olmak üzere alınacak önlemler, Fon’un Artsakh’ta uygulanan mevcut programlarının yeniden yönlendirilme olanakları görüşüldü.

Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi olan tüm yapıların, toplumlarının potansiyelini Artsakh’taki insani krizin üstesinden gelme çabalarına yönlendirmek, istikrarlı ve kendi kendine yeten kalkınmayı sağlamak için aktif olarak çalışmaları önerildi.

ABD örgütü, Artsakh’a gıda şeklinde insani destek sağlamak için derhal 500.000 ABD doları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/28/%E2%80%9CHayastan%E2%80%9D-T%C3%BCm-Ermeni-Fonu-ABD-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC-Kaarba%C4%9F/241907