Di Maria üzerinden Ermeni Soykırımı propagandası

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Galatasaray’ın Angel Di Maria ile ilgilendiğini iddia eden Luciano Nakis’in sözde Ermeni soykırımı savunucusu olduğu öğrenildi.

Arjantin Milli Takımı’nın sportif direktörü olduğu iddia edilen Luciano Nakis, Galatasaray’ın Angel Di Maria’yı alabileceğini iddia etti.

Arjantin Futbol Federasyonu’nunda (AFA) yönetim komitesine yer alan Luciano Nakis’in en büyük özelliği Arjantin 3’üncü liginde yer alan Deportivo Armenio (Deportivo Ermenistan) takımının başkanlığını yapması. Aynı zamanda sosyal medya hesabından da Nakis kendisini, “Ermenistan davasının savunucusu” diye tanıtıyor.

Renklerini Ermenistan bayrağında yer alan mavi-sarı ve kırmızı renklerinden alan Deportivo Armenio’nun 60’ncı yıl anısına bu yıl 24 Nisan’da çıkardığı formada “Sözde Ermeni Soykırımı” anıldı. Ağrı Dağı’nı Ermenistan topraklarında gösteren bir ibare de yer aldı. Osmanlı topraklarından göçen bir Ermeni ailenin torunu olan Luciano Nakis’in başkanı olduğu Deportivo Armenio’nun en büyük özelliği ise her 24 Nisan’da “Sözde Ermeni Soykırımı” ile ilgili twitler atması.

Kulübün tanıtımında da “2 Kasım 1962’de kurulan Deportivo Armenio’nun tek amacı, yerel Ermeni cemaatinin üyelerini, asıl vatanları olan Anadolu’da yaşanan trajedinin acısını spor faaliyetleri yoluyla hafifletmeye çağırmaktı” deniliyor.

https://www.fotospor.com/galatasaray/di-maria-uzerinden-ermeni-soykirimi-propagandasi-547090