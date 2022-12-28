Azerbaycan’ın ağır insan hakları ihlali

Azerbaycan’ın ablukası nedeniyle Artsakh’tan yaklaşık 350 hasta, Erivan’da gerekli tıbbi bakım alamıyor

Meclis İnsan Haklarının Korunması ve Halkla İlişkiler Daimi Komitesi başkanı Milletvekili Taguhi Tovmasyan tarafından Facebook sayfasında belirtildiğine göre, Azerbaycan’ın, Artsakh’ı dış dünyaya ve Ermenistan’a bağlayan tek yolu kapatması nedeniyle yaklaşık 350 hasta Erivan’da düzgün tıbbi bakım alamıyor.

10’u çocuk olmak üzere, 20 hasta yoğun bakımda.

“30 bini çocuk olmak üzere 120 bin nüfus tam bir kuşatma altında.

Artsakh’a 400 ton gıda ve ilaç sevkiyatına izin verilmiyor.

Bunun, uluslararası toplumdan güçlü bir yanıt alması ve önleyici tedbirlerin uygulanması gereken, Azerbaycan’ın ağır bir insan hakları ihlalidir”,- diye yazmaktadır Tovmasyan.

Ermenistan Kamu Radyosu