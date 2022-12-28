Artsakh’ta 11 çocuğun durumu kritik

Artsakh’ta 11 çocuk, kuvözde ve yoğun bakım ünitelerinde

Artsakh Cumhuriyeti’ni Ermenistan’a bağlayan tek yolun Azerbaycan tarafından bloke edilmesi nedeniyle, Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında planlı ameliyatlara ara verilmeye devam ediliyor.

11 çocuk “Arevik” tıp birimindeki kuvözde ve resüsitasyon servislerinde.

“Genital leishmaniasis” teşhisi konulan Artsakh’lı 4 aylık bebek, Ermenistan’daki uzmanlaşmış tıp merkezinde tedavi görmeye devam ediyor.

“Cumhuriyet Tıp Merkezi”nde yoğun bakımda bulunan 10 hastanın 5’inin durumu kritik.

Doktorlar hastaların durumunu stabilize etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Artsakh Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, abluka nedeniyle oluşan durumu uygun şekilde aşmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu