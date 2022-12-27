Yine aynı güruh, yine aynı nefret söylemi

Çaycuma’da her yılbaşı bildiri dağıtıp vatandaşları kutlamalardan uzak durmaya çağıran BİR-DER adlı dernek yine ortaya çıktı. Derneğin dağıttığı bildirilerde yılbaşı kutlayanlar “hayâ perdesi yırtılmış”, Hristiyanlar “sapık delalet ehli, kefere” olarak nitelenirken, yılbaşı yayını yapan televizyonlardan “lağım kanalı” diye söz edildi.

Çaycuma’da, her yıl, yılbaşı öncesinde, insanları yılbaşı kutlamalarından uzak durmaya çağıran, kendileri gibi düşünmeyen herkese nefret saçan bildiriler, bu yıl da dağıtılmaya başlandı. Sakarya İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu ile Birlik İlim Rahmet Derneği (BİRDER) adlı kuruluşlar tarafından dağıtılan bildirilerde, kutlama yapanlar “hayâ perdesi yırtılmış”, Hristiyanlar “Sapık dalalet ehli, kefere”, yılbaşı yayını yapan televizyonlar “lağım kanalı” olarak nitelenirken, yılbaşında Allah’a savaş açanların protesto edilmesi ve televizyon açılmaması, hatta kuruyemiş bile yenmemesi istendi.

HAYÂSIZCA AÇILIP SAÇILANLARI, HRİSTİYANLARI, İZLEYEREK ONLARIN LAĞIM KANALLARI İÇİNE SÜRÜKLENİYORSUN

“Noel Tehlikesi” başlığı ile dağıtılan bildirilerde, Müslümanlara, “Evet, belki hindi kesmedin, çam devirmedin ama o gece hayâsızca açılıp saçılanları, Hristiyanları, kurulan içki masalarını fitnevizyondan izleyerek onların lağım kanalları içine sürüklendiğinin farkında mısın?” diye seslenildi.

O SAPIK DELALET EHLİ KEFERELER

Dağıtılan bildiride, “İsa Allah’ın oğlu, Meryem Allah’ın hanımı olduğunu iddia eden o sapık delalet ehlinin eğlencelerine ortak oluyoruz. O keferenin Noel’inde Müslüman ismi taşıyanlar, Avrupa’nın modasına kapılıp uygunsuz kıyafetleriyle bu necip milletin ahlakıyla ve maneviyatıyla oynuyorlar.” şeklinde Hristiyanlığa karşı nefret suçu işleyen ifadelere de yer verildi.

YILBAŞI KUTLAYAN HAYÂ PERDESİ YIRTILMIŞ DÜNYA PERESTLER

Yılbaşı kutlaması yapanları “Haya perdesi yırtılmış dünya perestler olarak” da niteleyen bildiri, “Ey Hacı baba, Ayşe bacı, oğlum ve kızım, baba ve ana ‘Ben bu gece gazinoya, pavyona, bara gitmek istiyorum. Biraz da içeyim’ dediğinde müsaade etmezken, Hristiyan toplumu, bir oyunla hepsini senin evine getirdi. Hem de bütün hakaret içeren tavırlarıyla. Lütfen bu gece televizyonunuz açmayınız. Allah’a savaş açanları protesto edeniz” ifadeleriyle son buldu.

BU BİLDİRİLER İZİNLİ Mİ?

Türkçenin en temel kurallarından bihaber, baştan sona anlatım bozukluğuyla dolu bildirilerin izinli olarak dağıtılıp dağıtılmadığı, içinde düpedüz nefret söylemi içeren ifadeler bulunan bildiriye, hangi makamın nasıl izin verdiği sorusu merak konusu oldu.

ÖZEL KIYAFETLİ GRUP KUTLAMA YAPAN VATANDAŞLARI YİNE TACİZ EDECEK Mİ

Öte yandan her yıl Çaycuma’da yapılan yeni yıl kutlamalarında, alana gelen BİRDER üyesi özel kıyafetli gruplar, bu bildirileri dağıtarak, vatandaşları alandan ayrılmaya çağırıyor. Zaman zaman taciz boyutuna ulaşan bu uyarılar, gerginliklerin yaşanmasına da neden oluyor. Yeni yıla neşe içinde girmek isteyen pek çok vatandaş, bu türden gruplara karşı gerekli önlemlerin alınarak huzurlarının korunmasını da istiyor.

https://www.halkinsesi.com.tr/zonguldak/yine-ayni-guruh-yine-ayni-nefret-soylemi-h76590.html