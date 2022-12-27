Başbakan, BDT üye devletlerinin başkanlarının gayrı resmi zirvesine katıldı
Başbakan Nikol Paşinyan, St. Petersburg’da BDT üye ülkeleri başkanlarının gayrı resmi zirvesine katıldı.
Etkinliğe Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Comart Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadir Japarov, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Özbekistan Devlet Başkanı Shavkat Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.
Toplantıya katılanların önce video kayıt töreni gerçekleştirildi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılımcıları selamladı.
Toplantıda BDT bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.
Zirve, BDT devletlerinin liderlerinin bir çalışma yemeği ile sona erdi.
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