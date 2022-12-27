Muhammed Salah’a büyük tepki

Liverpool’un Müslüman futbolcusu Mohamed Salah’ın hristiyan inancı olan Noel’i kutlaması ve çam ağacının önünde çektirdiği resmi paylaşması tepkiye neden oldu

Liverpool’un Müslüman futbolcusu Mohamed Salah, ailesi ile beraber Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından “Mutlu Noeller” etiketi ile paylaştı

Salah’ın bu paylaşımı Müslüman hayranlarının bir kısmının tepkisini çekerken, yıldız futbolcuyu takip etmeyi bırakanlar da oldu.

Fotoğrafa bir takipçisi, çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun derken başka bir takipçisi de ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım yorumunu yaptı.

https://dogruhaber.com.tr/haber/887622-muhammed-salaha-buyuk-tepki/