KARS

YAVUZ DONAT

Ankara’da, İstanbul’da… Siyasi kulislerde… Medyada… Siyasetin gündemi, “Cumhurbaşkanlığı seçimi… Millet İttifakı’nın kimi aday göstereceği… Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu… Baba… Oğul… Abla… Kardeş” davası. Kars’ta ise… Gündem farklı.

Evet… “Cumhurbaşkanlığı seçimi” de konuşuluyor ama…

“Milletvekili seçimi… Kimlerin aday olacağı” daha ön planda.

“Yarış” başlamış… Pek çok aday adayı “sahada”. Kapı kapı dolaşmaya başlamışlar bile.

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Suriyeli… Soğuktan kaçmış

Gelmişken… Merak ettik… Araştırdık… “Suriyeli sığınmacı var mı?” diye.

Gelmişler… Soğuğu görünce… Arkalarına bakmadan kaçmışlar.

“Sığınmacı” olarak Afganlar var.

Çoğu çoban… Halkın Afgan’dan yana bir sorunu, şikâyeti yok.

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Şimdi… Kars zamanı

Urartular… İskitler… Sasaniler… Romalılar… Bizans… Selçuklular… Osmanlılar… Ani Ören Yeri… Çıldır Gölü… Sarıkamış Kayak Merkezi… Katarina Köşkü… Peynir Müzesi… Kars Kalesi… Camiler… Tabyalar… Kars “zamanın durduğu” şehirlerden.

Gündüz… Gezilecek yer çok.







Gece ise… Bir başka güzel… Seyr-i Sahne‘de, Puşkin Restoran‘da… Kars Kaz Evi‘nde… Ve daha pek çok mekânda… “Kafkas Halk Dansları… Kars türküleri… Âşıklar atışması.”

Başlangıç… “Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa.”

Sonra… Sarı gelin… Külçelere su serpmişim… Kiziroğlu Mustafa Bey…Kars’a giderim Kars’a…..

Evet… Tam zamanı… Kars sizi bekliyor.

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Ordu Caddesi

Kars… Güneşin ilk doğduğu şehir… Erken kalktık… Dolaştık.

Ordu Caddesi… Binalarda yenileme, cephe iyileştirmesi, aydınlatma tam puan.







Kars Kalesi‘ne giden cadde “turistik bir bölge olmuş”.

Vali Türker Öksüz’ü ziyaret şart… Kutlamak için.

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Peynir Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek “Peynir Müzesi” Kars’ta.

Kars’a gelirseniz mutlaka gezmelisiniz… “Vali Türker Öksüz’ün eseri.”







“Kamu binaları” var… Tarihi eser… Tescilli… “Defterdarlık… SağlıkMüdürlüğü” gibi… Böyle yapı çok.

Türker Vali, karar vermiş… “Bu binalar otel olacak… Müze olacak.”

Yerinde bir proje… Karslı memnun.

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Sevindik

Kars Otobüs Terminali… Eski… Dökülüyor… İçler acısı… Serhat şehrine yakışmıyor.

Vali… Ve Belediye Başkanvekili… “Kayyum” Türker Öksüz dedi ki:

– Evet… Acil ihtiyaç… Yenisini yapıyoruz… Havaalanının yanında.

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‘Türkiye uçuyor’

Kars… İl genelinde “6 bin yatak” var… Yetmiyor.

2022… Gelen turist 300 binin üzerinde… 2023 için “rezervasyonlar çok iyi”.

Her gün… İstanbul’dan 3 uçak… Ankara’dan 1… İzmir’den haftada 3… Ama yetmiyor… Uçaklarda boş koltuk yok… “Biletin pahalı olmasına rağmen.”

Sarıkamış’ta… Kars’ta… En çok dinlediğimiz sorunlardan biri:

“Uçak seferlerinin artmasını istiyoruz.”

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Kaz

Van‘a gidip de “Van kahvaltısı” yapmamak… Kars’a gelip de “kaz eti” yememek… Paris‘e gidip “Eyfel’i görmeden dönmek” gibi bir şey.

Kaz… Köylerde kadınlar yetiştiriyor… Kadına “önemli gelir kaynağı”.

Kars’ta… Kaz eti lokantası çok… “Porsiyonu 250 lira.”

Turistik mekânlar… Müzik de var… Fiyat artıyor… “450 lira.”

Kars’a gelip de… Dönüşte “kaz eti” götürmek isterseniz… Kilosu 150-160 lira. Kars ekonomisinde “kazın yeri” çok önemli.

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Memleket gazozcusu

Geçen gelişimizde yoktu… Yeni bir işyeri… Atatürk Caddesi‘nde.

Türkiye’de “150 çeşit gazoz” olduğunu biliyor muydunuz?







“Burada” var.







Sarıyer… Spil… Akdeniz… Ankara… Marmaris… Adana Zaman… Aysu… Bor… Selimiye… Aşkyako… Goca Molla… Niğde… Beyoğlu… Say say bitmez.

Turistler büyük ilgi gösteriyorlar.

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Erdoğan’a mektup

Esnafa… Meslek odası yöneticilerine… Sivil toplum liderlerine… Kanaat önderlerine… Turizmcilere sorduk:

– Ankara’ya bir mesajınız var mı?

Sanki sözleşmiş gibiler… Aynı yanıtı dinledik:

– Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var… Önemli bir sorun… Çözerse o çözer.

İstek… “Doğu kapısının” açılması… Ermenistan kapısının.

Eğer… Bu kapı karayolu trafiğine açılırsa… Herkes inanıyor ki… “Ters göç başlayacak… İstanbul’dan Kars’a göç.”

Karslılar… Dediler ki:

Ermenistan… Tüm ihtiyacını Kars’tan karşılar.

Gıda… İnşaat malzemesi… Tarım aletleri… Giyim kuşam… Aklınıza ne gelirse.

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Ekonomi-2022

Konut fiyatları… Kiralar… Her yerde olduğu gibi Kars’ta da artmış.

Şehir merkezi… Bir apartman dairesi… Pencerede “satılık” yazısı… Yeni bina.

Turizmci dostumuz Halit Özer‘e takıldık:

– Haydi… Müşteri olalım… Fiyatını soralım.

Satıcı “1 milyonun altına inmedi”.

Binadan ayrılınca Halit Özer dedi ki:

– Pandemi öncesi 300 bin liraya satılamayan daireler bugün 1 milyona… Ve alıcısı da çok… Bu nasıl iştir, anlamıyoruz.

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Yılbaşı hazırlığı

Hafta sonu yılbaşı… Kars rağbette… Gelen çok.

Otellere bakacak olduk… Dolu… Bizim konakladığımız “Kar’s… Butik otel” de dolu.

Diğer oteller… Cheltikov… Katerina… Kale… Park… Sapran Deluxe… Beylerbeyi Sarayı… Winter City… “Yılbaşı hazırlığı” tamam.

“Fiyatları” soracak oluşanız… Kişi başı… Oda kahvaltı… 700 liradan 2 bin liraya kadar.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/donat/2022/12/27/hava-soguk-siyaset-ise-sicak