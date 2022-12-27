İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Noel Ayini

Türkiye’de İlk Canlı Yayın Noel Ayini

24 Aralık Cumartesi gecesi saat 00:00’da İstanbul Kutsal Ruh Katedrali (St. Esprit Katedrali)’nde Noel ayini gerçekleştirildi. Ayin, Raffaele Cedolin’in sunumu ile SAT-7 TÜRK ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında da canlı olarak yayınlandı.

Ayin; İstanbul Episkoposu Latin Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun yönetiminde Latince okunan dua ile başladı. İsa Mesih’in Doğuşu’na ithaf edilen Latince dua, SAT-7 TÜRK izleyicileri için Raffaele Cedolin tarafından Türkçe olarak okundu. Dua’nın okunmasının ardından, Episkopos Palinuro ve İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi Ekümenik Patrik Bartholomeos’un temsilcisi Peder Dimitri Mayoğlu, ayine giriş yaptılar.

Ayin, İsa Mesih’in gece vakti doğuşunu simgelediği için karanlıkta başladı. Episkopos Palinuro, ”Gelin Secde Edelim” ilahisi eşliğinde, temsili bebek İsa heykelini katılımcılara gösterdiğinde Katedral aydınlandı.

Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, İsa Mesih’in Doğuşu’nun önemine değindi. Ayin, ”Pişmanlık Eylemi” ile başladı. Pişmanlık Eylemi’nin ardından, hep bir ağızla ”Gloria” ilahisi okundu, ”Göklerdeki yüce Allah’a övgüler olsun” denildi.

Sonrasında, Episkopos Palinuro, Rum Ortodoks Kilisesi temsilcisi Peder Dimitri Mayoğlu ile birlikte temsili bebek İsa heykelini, Katedral içine kurulan yemliğe (kreş) yerleştirdi.

Episkopos Palinuro’nun duası sonrası Peygamber Yeşaya’nın Kitabı’ndan Sözleri’nden okuması gerçekleşti.

“Mesih’le gerçek barış dünyaya geldi. Karanlıklar içinde yürüyen halk parlak bir ışığın yükseldiğini gördü.“

“Evet, bize bir çocuk doğdu; bize bir oğul verildi. O, üzerinde hükü- mdarlık simgesi taşımaktadır. O’nun adı Yüce Öğüt Verici, Her Şeye Kadir Allah, Ezeli ve Ebedi Peder, Barış Elçisi olacaktır.“

Okumanın ardından, ”Bugün Bize Bir Kurtarıcı Doğdu” ilahisi söylendi. Ardından, Aziz Pavlsu’un Titus’a mektubu okundu.

Aziz Luka Tarafından Yazılan Mesih İsa’nın İncili’nden sözler, Türkiye Latin Katolik Kilisesi ilk Diyakon Pederi Burhan Buladlar tarafından okundu.

Okumanın ardından, Episkopos Palinuro, Doğuş Bayramı’na özel Türkçe ve İngilizce vaaz verdi. Vaazından ardından kısa bir sessizlik sonrası Kilisenin büyük iman açıklaması okundu.

Genel dua zamanı sonrası, duanın bitiminden hemen sonra ”Rab Duamızı Dinle” ilahisi eşliğinde Türkçe ve İngilizce okumalar yapıldı.

Okumaların yapılması ve duaların edilmesinden sonra Efkaristiya Literatürjisi’ne geçildi. Şükran duasıyla, cemaat topluluğu getirdikleri adakları ayini yöneten Episkopos Massimiliano Palinuro’ya sundular. Adaklar üzerine Dua, Episkopos Palinuro tarafından okundu.

Gerçekleştirilen Rab’bin Sofrası zamanı ile, İsa Mesih’in ölümü anılarak, Diriliş’i kutlandı. Diriliş ümidi içinde ölen imanlılar için dua edildi. ”Sakin Gece” ilahisi eşliğinde, cemaat için Komünyon dağıtımı gerçekleştirildi.

Peder Dimitri Mayoğlu

Peder Dimitri Mayoğlu, Ekümenik Patrik Bartholomeos’un mesajını okudu. Patrik Bartholomeos ve Rum Ortodoks Kilisesi cemaati adına, Doğuş Bayramı’nı kutladı.

Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun gerçekleştirdiği son takdis ile Noel ayini son buldu. Ayin sonrası Monsenyör Palinuro, ayinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve ilahi eşliğinde cemaati selamlayarak, Katedral’den ayrıldı.

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https://haber.sat7turk.com/istanbul-kutsal-ruh-katedralinde-noel-ayini/