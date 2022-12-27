CHP’li Avcılar misyoner üssü!

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Müslüman Türkiye’de öğrencilerin camiye götürülmesini dahi suç gibi lanse eden malum zihniyet, sıra Hıristiyan misyonerlere gelince kamunun imkânlarını adeta seferber ediyor. Daha önce çarşaflı kadınları rahibelere benzeterek büyük bir rezalete imza atan CHP’li Avcılar Belediyesi’nin, gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan misyonerleri belediyeye ait Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırladığı ve Müslüman öğrencilere Hıristiyanlık propagandası yapılmasına izin verdiği ortaya çıktı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilerin camiye götürülmesini suç sayan ve laiklik ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek mütedeyyin kesime yönelik linç girişiminde bulunan seküler yobazların temsilcisi konumundaki CHP’li belediyeler, Hıristiyan misyonerlere ise kol kanat geriyor. Başkanlığını CHP’li Turan Hançerli’nin yaptığı Avcılar Belediyesinin, gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan misyonerleri belediyeye ait Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırladığı ve Müslüman öğrencilere Hıristiyanlık propagandası yapmasına göz yumduğu ortaya çıktı.

Müslümana şedid misyonere müşfik

Her fırsatta İslam’ı ve Müslümanları hedef alan, Kur’an kursları ve dini cemaatler üzerinden mütedeyyin kesime kin kusan CHP yönetim kademesi, sıra Hıristiyan misyonerlere gelince kamunun imkânlarını adeta seferber ediyor.

Daha önce çarşaflı kadınlara rahibe benzetmesi yapan, 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin yeniden yapılmasını engelleyen CHP’li Avcılar Belediyesinin, gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan misyonerleri belediyeye ait Barış Manço Kültür Merkezi’nde ağırladığı ve Müslüman öğrencilere Hristiyanlık propagandası yapmalarına izin verdiği ortaya çıktı. Sözde ‘Noel Kutlaması’ adı altında 24 Aralık’ta gerçekleşen skandal organizasyonda, kültür merkezinin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere aralarında İncil’in de olduğu çok sayıda Hıristiyanlık içerikli kitapların ücretsiz dağıtıldığı öğrenildi.

Minik çocuklara İncil okundu

Akit’in ulaştığı skandal görüntülerde, aynı merkezde bulunan Yıldız Kenter Sahnesi’nde ise muharref İncil’den bazı pasajlar okunarak küçük çocukların zihinlerinin yıkanmaya çalışıldığı belirlendi. Avcılar Yeşil Çayır Kilisesi’ne bağlı Avcılar Yeşil Çayır Kardeşliği Derneği’nde görevli bir kadın misyonerin okuduğu, aralarında 5–6 yaşındaki çocukların da dinlediği İncil’deki 1. Korintliler bahsinde şu ifadeler yer alıyor:

“İyi ki doğdun İsa, hoş geldin aramıza. Sevgi, sevinç, esenlik getirdin dünyamıza. Övgü şükran ve izzet sunarız sana. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz.”

“Allah, CHP’yi bildiği gibi yapsın”

CHP’li belediye gözetiminde gerçekleşen misyonerlik faaliyeti hakkında Akit’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi ise yaşanan rezalete şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kızım E., üniversite sınavına hazırlanmak için Barış Manço Kültür Merkezi’nde ders çalışıyordu. Eve geldiğinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde içinde propaganda yapmalarına izin verilen Hıristiyan misyonerler tarafından, “Mutlu Noeller” deyip bazı kitapların verildiğini söyledi. Benim ki de balıklama almış. Bilmiyor ki ne olduğunu? ‘At çöpe’ bunları dedim. Çocuklarımızı nasıl zehirliyorlar. Bizim Müslümanlar ses çıkarmazken, bunlar ulu orta misyonerlik yapıyor. Allah bu CHP’yi bildiği gibi yapsın.”

Belediye etkinliği kabul etti

Konuyla ilgili muhabirimizin ulaştığı Ediz Boynikoğlu isimli kültür merkezi yetkilisi ise, “Noel kutlaması” adı altında gerçekleştirilen misyonerlik faaliyetinin CHP’li Belediye’nin bilgisi ve izni dâhilinde gerçekleştiğini doğrularken, skandal etkinliği şu ifadelerle savundu:

“Belediyemizde korsan bir etkinlik olması mümkün değil. Burası Avcılar ilçemizde bulunan yasal bir dernek. Bütün derneklere açıldığı gibi, izinli bir şekilde, resmi başvurularını yaparak burada etkinlik yapmışlardır. Aynı zamanda Noel kutlaması bu topraklarda binlerce yıldır var olan bir gelenektir. Burada herhangi bir dini kitap olmadı” ifadelerini kullandı. Muhabirimizin olduğuna dair görüntülerin bulunduğunu belirtmesi üzerine, “Burada bir hediye dağıtımı oldu. Diş fırçası şeker gibi şeyler dağıttılar. Kitap ayraçları ve yapışkan notlar. İncil dağıtılması gibi bir şey görmedik. İncil dağıtımıyla ilgili görüntüleri paylaşırsanız sevinirim. Burası bir kamu kurumu ve tüm kamusal hizmetlere açık.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/chpli-avcilar-misyoner-ussu-1719216.html