Bakü “hokkabazlıkları”

Artsakh ablukası hakkında Türk ve Azerbaycan basını ne yazıyor?

Uzmanlar, Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh konusunda genel olarak aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve medyanın, yayınlarını ve yorumlarını, Bakü yetkililerinin isteğine uygun sunduğunu belirtiyor.

Artsakh’ta dünkü mitinge de aynı yaklaşımla atıfta bulundular.

Artsakh’ta düzenlenen son mitinge Azerbaycan basınının tepkisi merakla bekleniyordu.

Azerbaycan uzmanı Taron Hovhannisyan’ın gözlemlerine göre, Telegram kanallarında ve hatta muhalif medyada yer alan vurgular aynıydı.

Doğal olarak öncelikle mitinge katılımcıların sayısı az verilmeye çalışıldı.

Azerbaycanlı uzman, 65-70 bin kişilik mitingi en fazla 15 bin katılımcıyla sunan Azerbaycan medyasının, “resmi sayı hokkabazlığı” çerçevesine uymaya çalıştığını belirtiyor.

“Öncelikle, resmi propaganda Artsakh’ta sadece 30 ila 40 bin kişinin yaşadığını ileri sürüyor.

Kendi bakış açılarından her şey yolundaymış gibi sunmaya çalışıyorlar.

Asılsız propagandalarının temel vurgularından biri, insani bir koridor açtıkları, fakat Artsakh yetkilileri Arayik Harutyunyan ve Ruben Vardanyan’ın, kendi sorunlarını çözmek için halkı rehin aldıkları ve onların açmış olduğu iddia edilen insani koridordan insanların geçmelerine izin vermedikleridir.”

“Giriş ve çıkış Kızıl Haç üzerinden yapılıyorsa, bu zaten tam bir abluka durumudur”,- diyen Azerbaycan uzmanı, Kızılhaç aracılığıyla çok sayıda aracın geçişini, Azerbaycanlıların insani koridor olarak sunmaya çalıştıklarını, hâlbuki bu söylemle, Artsakh’ın kuşatılmış olduğunu kanıtladıklarını belirtiyor.

Türkolog Muşeğ Khudaverdyan, Azerbaycan’ın sözde “çevresel talepleri”nin ardındaki temel talebin Rus barış güçlerinin görevden alınması olduğuna inanıyor.

“Türk basını çoğunlukla Azerbaycan basınının söylediklerini tekrarlıyor.

Yani Türk tarafı bu konuda Azerbaycan’ın yanında olduğunu defalarca ifade etmiştir ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri çözülmeden Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin çözümünden söz edilemez.

Dolayısıyla bu konuda Türkiye’nin pozisyonunun Azerbaycan’ın pozisyonundan hiçbir şekilde farklı olmadığını söyleyebiliriz,- demektedir Khudaverdyan.

Uzmanlar, şu anda Azerbaycan’ın tüm taleplerinin karşılanması ve Laçin Koridoru’nun açılmasının, ablukanın gelecekte tekrarlanmayacağı anlamına gelmediğini, çünkü Bakü’nün taleplerinin artacağını, olası her tavizden sonra yeni taleplerin ortaya çıkacağını düşünüyor.

Uzmanlara göre, birçok şey jeopolitik gelişmelere bağlı çünkü Rusya-Batı çatışması sadece Ukrayna’da değil, Güney Kafkasya’da da devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu