Yahudi toplumu Hanuka’nın 8’inci gününü Bebek Parkı’nda kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi, Yahudilerin Işık Bayramı olan Hanuka’yı Bebek Parkı’nda kutladı. Kutlamada Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh ile tüm Musevi vatandaşlar Hanuka’nın 8’inci gün mumlarını yaktı.

Beşiktaş Belediyesi Hanuka’nın 8’inci gününü Bebek Parkı’nda düzenlediği törenle kutladı. Hanuka Bayramı kutlamalarına İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Katolik Ermeni Cemaati Ruhani lideri Başepiskopos Levon Zekiyan, ile çok sayıda konsolos katıldı. Türkiye Yahudileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva da tele konferansla bağlanıp konuşma yaptı.

“BU ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPIYI KORUMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bugün Hanuka Bayramı dolayısıyla bir araya geldik. İçimizdeki ışığın hiç sönmemesi dileğiyle tüm Musevi dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizler Beşiktaş’ımızın çok kültürlü yapısından ve birçok farklı inanca mensup komşularıyla bir arada yaşayabiliyor olmaktan, barış içerisinde yaşıyor olmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu bizim ilçemizin, bizim yaşadığımız yerin en önemli değerlerinden. Bu birlikteliği, beraberliği, bu çok kültürlü yapıyı korumak, onu güçlendirmek, onu geleceğe taşımak bizim için çok kıymetli. İnsanlığın ortak evrensel değerlerinin oluşturduğu birikimle geleceğe emin adımlarla, bu duygularla yürüyoruz. Çevre ilçelerden illerden, yurdun dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından buraya gelen herkesin Hanuka Bayramını kutluyorum ve birazdan yakacağımız Hanuka mumlarının içimizi aydınlatmasını, insanlığı aydınlatmasını ilçemize, İstanbul’umuza, tüm ülkemize, tüm dünya halklarına barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

“TOPLUMLAR DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKTIKÇA BİR VE BERABER OLURLAR”

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, “Bu güzel birliktelikte sizlerle birlikte olmayı çok arzu eden Sayın İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya’nın selamlarını iletiyorum ve bütün burada katılımda bulunan herkese sevgilerini iletiyorum. Bugün ilk defa güzel bir birliktelikte bir aradayız. Bir toplumu toplum yapan belirli değerleri vardır. Toplumlar o değerlerine sahip çıktıkça bir ve beraber olurlar” dedi.

“BU IŞIKLARIN DÜNYAYA BARIŞ, HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Kutlamaya tele konferansla bağlanan Türkiye Yahudileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva, “Bu muhteşem geceyi bizlerle paylaştığınız için cemaatin de adına teşekkür ederim. Esenlikler dilerim. Rahatsızlığımdan dolayı aranızda bulunmadığım için üzgünüm. Ama kalbim sizinle beraber. Tanrı’ya duam, bu ışıkların dünyaya barış, huzur getirmesini dilerim” diye konuştu.

“MUCİZE HER YERDE HANUKA’YI YAKABİLME CESARETİNİ KENDİMİZDE BULMAMIZDIR”

Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, “Aynı anda karanlık içinde Hanuka Mumlarını yakamayan kardeşlerim de var” diyerek şunları ekledi:

“Bunlardan bir kısmı Ukrayna’da yaşamaktalar. Aslında bugün biraz evvel Dimitrov’a bağlanacaktık. Ukrayna’daki Yahudi cemaatinin en kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Orada Misha’dan rica ettik, evinde, bizimle birlikte katılıp bize Hanuka mesajını verebilir mi diye. Dedi ki, ‘Maalesef evden veremem. Cemaat merkezine gitmem lazım. Çünkü evlerimizde ışık ve elektrik yok.’ Fakat ayrı bir sıkıntı daha var, şu anda gidemiyor. Çünkü bağlanamadık. Bağlanmamamızın sebebi de maalesef şu anda Dimitrov’un bombalanıyor olması ve ışıkların kesilmiş olması. Mucize her yerde her şekilde şu Hanuka’yı yakabilme cesaretini kendimizde bulmamızdır. Ne mutlu ki hepimiz bu akşam burada Türkiye’de keyifle yapıyoruz. Hepimize iyi bayramlar.”

https://www.dha.com.tr/gundem/yahudi-toplumu-hanukanin-8inci-gununu-bebek-parkinda-kutladi-2181820