Türkiye’deki Geleneksel Kiliselerde Noel Ayinleri

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

İsa Mesih’in Doğuşu, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin içinde bulunan Aziz George Kilisesi’nde (Aya Yorgi) kutlandı.

Düzenlenen ayini İstanbul Rum Patriği Bartholomeos yönetirken ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayine Türkiye’de yaşayan Rumların yanı sıra, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel Ayini

Mersin’de Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil’den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti.

İstanbul Saint Antuan Kilisesi’nde Noel Ayini

İstanbul’da yaşayan Hristiyanlar İstiklal Caddesi’ndeki Saint Antuan Kilisesi’nde düzenlenen Noel Ayini’nde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği ayine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yavuz ve davetliler katıldı. Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti. Okunan ilahilerin ardından saat 21.00 sıralarında Noel Ayini başladı. İsa Mesih’in doğumunun da canlandırıldığı ayinde İncil’den bölümler okundu.

Hatay’daki Rum Ortodoks ve Katolik Kiliseleri’nde Noel Ayinleri

Hatay’ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Noel dolayısıyla ayinler düzenlendi.

AA’nın haberine göre, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki ayinde konuşan Peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı’nı kutlayanlara teşekkür etti. Yıldırım, Noel Bayramı’nın tüm dünyaya barış, birlik ve kardeşlik getirmesini diledi.

Buradaki ayine İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı.

İskenderun Katolik Kilisesi’nde yapılan, barış mesajlarının verildiği ayini de Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti yönetti.

Duaların edildiği Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki ayin ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller, rahip Dimitri Doğum ve Fadi Hurigil tarafından gerçekleştirildi. Kiliselerin ışıklarla süslendiği ayinlerde mumlar yakıldı.

Mardin ve Diyarbakır’da Noel Ayinleri

Artuklu’daki tarihi Kırklar Kilisesi’nde düzenlenen, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile kilisenin Başpapazı Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayinde, İsa Mesih’in doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu.

Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı. Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.

Midyat ilçesinde de Mort İşmuni Kilisesi’nde de Noel ayini yapıldı.

Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş’ın yönettiği ayinde, tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi.

https://haber.sat7turk.com/turkiyedeki-geleneksel-kiliselerde-noel-ayinleri/