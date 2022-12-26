Türkiye’de Noel kutlamaları

Hristiyanların İsa peygamberin doğumunu kutladıkları Noel Bayramı Türkiye’de İstanbul, Edirne, Mersin, Hatay gibi çok sayıda ilde kutlandı.

İstanbul‘da Aya Yorgi Kilisesi’nde Fener Patriği Bartholomeos yönetiminde Noel ayini yapıldı. Mumlar yakılıp dua edilen ve ilahiler okunan ayine Türkiye’de yaşayan Rumların yanı sıra diğer ülkelerden gelen Ortodokslar da ilgi gösterdi.

Edirne’deki Bulgar Ortodoks kilisesi Sveti Georgi’de yapılan ayine Bulgaristan ve Edirne’de yaşayan Ortodokslar katıldı. Rahip Aleksandır Çıkırık İncil’den Hazreti İsa’yı anlatan ilahi ve dualar okurken, katılımcılar mum yakarak dua etti. Ayin, Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan, okunmuş ekmeğin dağıtılmasıyla sona erdi. Çıkırık, ayin sonrası yaptığı açıklamada “Hepimize kutlu ve mutlu bayramlar dilerim. Edirne’de güzel bir dostluk ve kardeşlik ortamı var.” dedi. Hatay’ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. İskenderun Ortodoks Kilisesi’ndeki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı’nı kutlayanlara teşekkür etti.

DAYANIŞMAYA VESİLE

Vatandaşların Noel yortularını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Mensup olduğumuz medeniyetin değerleri doğrultusunda, farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür. Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/turkiyede-noel-kutlamalari-357890