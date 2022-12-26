Tüm Ermeniler Katolikosu Artsakh yetkililerini Ermenistan’da kabul etti

25 Aralık’ta S.Gayane Manastırı’nda Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin , Artsakh için barış ve dayanışma için dua etti.

Artsakh Devlet Bakanı’nın danışmanı Artak Beglaryan başkanlığındaki heyetin törene katıldı ve Ermenistan, Artsakh ve tüm Ermeni halkının güvenli yaşamı için dua etti.

Törenin sonunda Tüm Ermeniler Katolikosu Artsakh heyetini kabul etti.

Görüşmede heyet üyeleri, Artsakh halkının yaşamsal haklarının ihlaline yol açan ve Artsakh Ermenilerini zor durumda bırakan Laçin koridorunun kapatılmasının yol açtığı durum başta olmak üzere detayları sundu.

Azerbaycan makamlarının yürüttüğü provokasyonu kınayan muhataplar, durumu aşmak için atılacak adımları değerlendirdi. Bu bağlamda, Artsakh halkına yönelik ulusal potansiyel ve çabaların birliğine dikkat çeken II Garegin, Ermeni Kilisesi’nin Artsakh ve Artsakh Ermenilerine olası destek ve yardımları sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Tüm Ermeniler Katolikosu ayrıca Pazar ayinlerinde tüm kiliselerde Artsakh için barış duaları okunacağını bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/26/Ermeniler-Katolikosu-Karabağ-Laçin/241820