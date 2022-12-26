S. ASDVADZADZİN PATRİKLİK KİLİSESİ’NDE S. STEFANOS YORTUSU AREFESİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 25 Aralık 2022, Pazar akşamı, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde ilk Şehit ve ilk Diyakos S. Stefanos Yortusu arefesine riyaset etti.

Patrik Hazretleri, Patriklik rahipleri ve pederleri tarafından saat 17:00’de çanlar eşliğinde kiliseye yönlendirildi.

Akşam ayininin sonunda, Patriklik makamına bağlı diyakoslar ve astdiyakosların katılımıyla arefe duaları okundu. Diyakoslar ve astdiyakoslar ilahiler eşliğinde, taçlarıyla ve ellerinde mumlarla önce Kutsal Kitap’a daha sonra Ruhani Önderimize yaklaştılar ve takdislerini aldılar.

Arefe dualarının sonunda Patrik Hazretleri “Benim için yaşam Mesih’tir ve ölmek kazançtır” temasıyla vaaz verdi ve ilk şehit Aziz Stefanos’u anmak ve hayatından dersler çıkarmak için burada olduğumuzu dile getirdi.

Ruhani Önderimiz, “diyakos” kelimesinin anlamına değindi, sözlerine diyakosun “yardımcı” anlamına geldiğini ekledi ve Aziz Stefanos’un hayatına atıfta bulundu: “O Tanrı’nın sözünde bilge bir vaizdi. Biz aldığımız görevi en iyi şekilde yerine getirme ve iyi hizmet etme mesajını Aziz Stefanos’tan öğreniyoruz” dedi.

Patrik Hazretleri, diyakosluğun kilisenin büyük mertebelerinden biri olduğunu vurgulayarak: Kilisede okuyuculuk yapmak, kilise korolarında görev almak, hatta kiliseye gelmenin bile maalesef hor görülen bir duruma dönüştüğünü dile getirdi.

Ruhani Önderimiz vaazın sonunda Patriklik Makamı diyakos ve astdiyakoslarını tebrik ederek nice sağlıklı ve mutlu hizmet yılları diledi.

Ayin ve arefe duaları internetten ( https://www.facebook.com/TRHayBad/videos/865651884752874 ) canlı olarak yayınlandı.

Dini törenlerin sonunda, Harutyun Amira Bezciyan Salonu’nda Patrik Hazretleri riyasetinde Patriklik Ruhban sınıfı, diyakoslar, astdiyakoslar ile kilise korolarının temsilcilerinin katıldığı bir sevgi sofrası düzenlendi.

Sevgi sofrası sırasında, diyakoslar adına diyakos Vahram Lüleciyan, ruhban sınıfı adına ise Kd. Peder Drtad Uzunyan mutluluklarını dile getiren birer konuşma yaptılar.

Hep birlikte söylenen şarkıların ardından Patrik Hazretleri’nin takdis konuşması ve Rab’bin duası ile gece sona erdi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad