Resmi Seçim Sonuçları Belli Oldu: Sandıktan Yeşil Liste Çıktı

25 Aralık Pazar günü gerçekleşen 14 Yahudi vakfının seçim sonuçları belli oldu. Seçimlere 13 vakıf tek liste adaylarla girerek süreci çekişmesiz kapatırken sadece Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı iki liste olarak yarışmıştı.

Seçim Tertip Heyeti Başkanı Avukat Murat Ruben’in dün paylaşmış olduğu bilgiye göre Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı için toplam 13 sandıkta 1557 oy kullanıldı. Yeşil Liste 898 oyla birinci olurken Kırmızı Liste 659 oy aldı.

OY KULLANMA BÖLGESİ YEŞİL KIRMIZI KUZGUNCUK 28 34 ORTAKÖY 133 131 KADIKÖY 181 164 YENİKÖY 158 135 BALAT 50 28 SİRKECİ 11 19 BÜYÜKADA 24 14 NEVE ŞALOM 31 8 KEMERBURGAZ 127 53 ÇANAKKALE 5 1 ŞİŞLİ 115 49 HASKÖY 3 19 ORYOM 32 4 TOPLAM 898 659

Kırmızı Liste adaylarından David Peso konuyla ilgili olarak: ‘Seçim sürecinde Çanakkale Mekor Hayim Sinagogu için yapılmakta olan, süregelen çalışmalarda gözümüze batan bazı hataları düzeltmek, aramızdaki gençlerle bayrağı daha ileri taşımak için yola çıktık. Seçimi kişiselleştirmeden, bütün derdimiz Mekor Hayim Sinagogu içindi. Bu süreçte ne yapmak istediğimiz konusunda belki kendimizi iyi ifade edemedik, belki geniş kitlelere ulaşamadık. Ancak emeklerimiz boşa gitmemiş, bize oy veren 659 dostumuz ne yapmak istediğimizi anlaşmışlar, bu konuda bize yetki vermek istemişlerdir. Daha genciz, 5 yıl sonra burada kalırsak sinagogun iyiliği için bu göreve talip oluruz. Özellikle Jak Penso’ya ve ekipte çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.’ diyerek duygularını ifade etti.

Oy vermeye çok az seçmenin katılması ise ayrıca dikkat çekti. Oy kullanmaya özellikle öğleden sonra saatlerde giden seçmenler ise sandıkların hiç organize olmadığını, kaos ortamı olduğunu ve özellikle Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı seçimlerinin çekişmeli olması sebebiyle farklı bir gün yapılması gerektiğini düşündüklerinin altını çizdiler.

Avlaremoz ailesi olarak seçime katılan ve seçilen tüm adayları tebrik ediyor ve bundan sonraki seçimlerin daha da demokratik olmasını diliyoruz.

https://www.avlaremoz.com/2022/12/26/resmi-secim-sonuclari-belli-oldu-sandiktan-yesil-liste-cikti/