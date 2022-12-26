Kızıl Haç, Ermenistan’dan Karabağ’a 10 ton insani yardım yükü taşıdı

Ermenistan, Dağlık Karabağ’a 10 ton insani yardım gönderdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ermeni heyetinin iletişim programları başkanı Zara Amatuni konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Amatuni açıklamasında “Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait kamyon, Laçin koridorundan 10 ton insani yardım yükü taşıdı” ifadelerine yer verdi.

İnsani yardım olarak Dağlık Karabağ’ın sağlık kurumlarına ilaçlar, bebek gıdaları ve başka yiyecekler gönderildi.

Kızıl Haç uluslararası komitesi hem aracı temin ederek hem de aracın koridordan geçişini sağlamıştır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/26/Kızıl-Haç-Ermenistan-Karabağ/241789