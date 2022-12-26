İstanbul’da Noel Coşkusu Yaşandı

İstanbul Protestan Kiliseleri tarafından hazırlanan Noel (Doğuş) Bayramı kutlaması, 24 Aralık Cumartesi günü Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

700 kişilik salonun dolup taştığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uygar Düzgüner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını yayınladı. İmamoğlu mesajında, ‘‘Noel Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Bayramın birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını isterim’’ dedi.

Program, ‘‘Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun’’ (Yuhanna 3:16) ayetiyle başladı. Ardından tapınma grubu sahneye çıkarak Noel ezgilerini söyledi. Katılımcılar dualar ve Tanrı’ya şükranlarla ilahilere eşlik etti.

Pastör Levent Kınran

Etkinlik, izleyicileri 2000 yıl öncesine götüren Noel gösterisi ile devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmayı Pastör Levent Kınran gerçekleştirdi. ‘‘Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük’’ (Yuhanna 1:14) ayetiyle konuşmasına başlayan Pastör Kınran, ‘‘Muhteşem bir kutlama bizleri bir araya getirdi. Hayatlarımızda değer verdiğimiz çeşitli olayları kutlarız. Ama dürüst olalım, kutladığımız bazı şeyler önemli ve anlamlı değil. Bugün ise bütün bu kutlamaların hepsine kıyasla gerçekten kutlanmaya değer olan en muazzam olaylardan birini kutlamak için buradayız. En muhteşem sırlardan, en derin gerçeklerden ve en muazzam mucizelerden birini kutluyoruz. Hiçbir şey var olmadan, gökler ve yeryüzü yaratılmadan, dünyamız şekillenmeden, kuşlar uçmaya, balıklar yüzmeye başlamadan Tanrı’yla birlikte olan ve kendisi Tanrı olan Söz, biricik Oğul insan bedeni aldı ve aramızda yaşadı. Bizler uydurma bir masalı değil, biricik Oğul’un yüceliğini gördük, buna tanık olduk. Tanrı’nın Oğlu’nun insan olup, insan bedeninde bu dünyaya gelişini kutluyoruz. Mucizelerin mucizesini kutluyoruz’’ dedi.

Emre Karaali

Paylaşımın ardından dua zamanına geçildi. Tuzla Protestan Kilisesi’nden Emre Karaali’nin yönlendirmesiyle pastörler, ulusumuzun üzerinde Tanrı’nın esenliğinin yayılması için dua etti.

Kutlama, Noel ezgileriyle sona erdi. Sohbet zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesi olan yiyecekler misafirlere dağıtıldı. (SAT-7 TÜRK/SMY)

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