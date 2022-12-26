FETÖ’nün manevi oğlu Enes Kanter, Vatikan’da Papa’nın önünde diz çöktü ve Fetullah Gülen’in selamını söyleyip dua istedi…

Daha önce Yunan bayrağına sarılarak poz veren ve her fırsatta Türkiye’yi karalamaya çalışan FETÖ’nün manevi oğlu Enes Kanter şimdi de Vatikan’da Papa’nın önünde diz çökerek yardım dilendi. Papa ile yaptığı ayaküstü diyalogta Türkiye’yi şikayet eden Kanter, “Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye’yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin” ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu, Enes Kanter Vatikan’da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi. Söz konusu ziyaretini, sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşan Kanter, Papa’ya Türkiye’yi şikayet etti.

“SİZİNLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

Vatikan yetkililerine ve Papa’ya teşekkür eden FETÖ’cü Kanter, “Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan’a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

“GÜLEN SİZE SELAM SÖYLEDİ”

Kanter Papa’ya ise “Fetullah Gülen size selam söyledi. Erdoğan benim ülkem Türkiye’yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin” dedi. Papa ise Kanter’e, “Sen bana dua edersen ben de sana ederim” yanıtını verdi.

https://www.imzagazetesi.com.tr/fetonun-manevi-oglu-enes-kanter-vatikanda-papanin-onunde-diz-coktu-ve-fetullah-gulenin-selamini-soyleyip-dua-istedi/