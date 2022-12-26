Ermenistan Başbakanı Rusya’ya gitti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 26-27 Aralık tarihlerinde çalışma ziyareti için Rusya’ya gitti. Ermenistan Hükümeti’nden aktarılan bilgilere göre, Paşinyan St. Petersburg’daki BDT ülkelerinin gayrı resmi zirvesine katılacak.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov St. Petersburg’daki gayrı resmi BDT zirvesine Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev’in katılmasının beklendiğini ancak üçlü bir görüşmenin planlanmadığını söylemişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/26/Ermenistan-Başbakanı-Rusya/241794