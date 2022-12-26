Edirne’de ‘Noel’ ayini

Euro’ya indeksli para birimleri Leva’nın Türk Lirası karşısında değer kazanması sonucu iğneden iğliğe ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya çalışan Ortodoks Bulgar vatandaşları, kentte gelmişken bu kez Hz. İsa’nın doğum günü nedeniyle Sveti Georgi Bulgar Kilisesi’nde düzenlenen Noel ayinine katılmaktan geri kalmadı… Kilise rahibi Aleksandır Çıkırık’ın yönettiği İncil’den dua ve ilahilerin okunduğu, mumlar yakılarak dileklerin dilendiği ayin sonunda, Hıristiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı…

Olgay GÜLER

Hıristiyanlar için kutsal sayılan, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel nedeniyle, Edirne’deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi’nde ayin düzen-lendi. Ayini, kilise rahibi Alek-sandır Çıkırık yönetti. İncil’den dua ve ilahilerin okunduğu ayine çok sayıda Bulgar ve Yunan vatandaşı katıldı. Katılanlar mum yakarak dilek dilediği ayin sonunda, Hıris-tiyanlar için kutsal sayılan okunmuş ekmek dağıtıldı.

‘DOSTLUK VE KARDEŞLİK ÇOK ÖNEMLİ’

Dostluk ve kardeşliğin çok önemli olduğunu belirten Kilise Rahibi Çıkırık, “Bizim için önemli olan İsa’nın doğuşunu kutlamaktı. Akşam doğumundan dolayı zor bir geceydi, bugün de mutluluk, huzur ve barış duasını yaptık. İnşallah her zaman böyle mutlu bayramlar diliyorum hepimize. Dostluk ve kardeşlik bizim için çok önemli, bunu yakaladığımıza inanıyorum. Umarım devam ettiririz. Ben de Edirne’yi çok seviyorum ve ölene kadar buraya hizmet edeceğim inşallah” diye konuştu.

Ayin sonunda kilisede kalanlar, uzun süre dua ederek Noel’i kutladı.

http://www.hudutgazetesi.com/haber/77587/edirnede-noel-ayini.html