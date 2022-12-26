Diyarbakır’daki Hristiyanlar Noel Bayramını Kürtçe ilahilerle karşıladı

Diyarbakır(Rûdaw) – Diyarbakır’daki Hristiyanlar Noel Bayramını büyük bir coşkuyla ve Kürtçe ilahiler eşliğinde kutladı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Hristiyan alemi 25 Aralık Hz. İsa’nın doğumu vesilesiyle Noel Bayramını kutluyor. Noel Bayramı’nda kiliselerde ayinler düzenleniyor ve evlerde 3 gün boyunca kutlamalar yapılıyor.

Diyarbakır’daki Hristiyanlar da Kürtçe ilahiler eşliğinde Noeli kiliselerde düzenlenen ayinlerle karşılıyor.

Diyarbakırlı Süryaniler Süryani Metropoliti’nin katılımıyla Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ayinle Noeli karşıladı. Metropolit’in ayinde okuduğu dualarda Ortadoğu’da savaşın son bulması barış ve huzurun hakim olması dilekleri dudaklarından döküldü.

Rûdaw’a konuşan Deyrulzaferan Süryani Metropoliti Saliba Özmen, “Burada olsun, Irak’ta olsun Suriye’de olsun, Türkiye’de ve tüm Ortadoğu’da savaşın durmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu bayram barışa vesile olsun” dileklerini ifade etti.

Sadece Hristiyanlar değil Müslüman Kürtlerin de bir kısmı Noel ayinine katıldı.

Diyarbakır’da sadece Ermeniler ve Süryaniler dışında Hristiyanlığa geçen Kürtler de Hz. İsa’nın doğumunu kutluyor. Son yıllarda Kürtler arasında Hristiyanlığa geçişler yaşanıyor. Hristiyanlığı kabul edilenler Protestan Kilisesi’nin çevresinde toplanıyor. Çünkü Ortodoks ve Katolik mezhebi Hristiyanlığa sonradan geçenleri kabul etmiyor.

Diyarbakır Protestan Kilisesi Pastörü Ahmet Güvener daha sonradan Hristiyanlığa geçmiş bir Kürt.

Rûdaw’a konuşan Diyarbakır Protestan Kilisesi Pastörü Ahmet Güvener “Özellikle son dönemler insanlar çok daha fazla araştırma yapıyor. Çünkü internet önlerine bayağı bir fırsat veriyor. Her şeyi öğrenebiliyorlar. Araştırmaların sonucunda bu noktaya geliyor. Son dönemlerde(kiliseye) daha çok geliyorlar” dedi.

Katolik ve Ortadoks mezhepleri sonradan din değiştirenleri kabul etmediği için Hristiyanlığa geçenler Protestan Kilisesine gidiyor.

Ayine katılan Minas “Ben Kürdüm. Dünyadaki tüm insanlar birbirini sevsin” şeklinde duygularını dile getirdi.

Başka bir Hristiyanlığa geçenlerden Weys “Çok güzel ve Hristiyanlar için önemli bir gün” şeklinde değerlendirdi.

Proteston cemaatinin büyük çoğunluğunu Kürtler oluşturduğu için Diyarbakır Protestan Kilisesi’ndeki ayinin bir kısmı Kürtçe yapılıyor. Kürtçe ilahiler okunuyor. Kürtçe yazılar kilisenin duvarlarında yer alıyor.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/261220227