Dağlık Karabağ’daki Ermeniler Laçın Koridoru’nun kapatılmasını protesto etti

Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermeniler, Hankendi (Stepanakert) kentinde düzenledikleri gösteride Laçın Koridoru’nun kapatılmasını protesto etti.

Binlerce kişinin katıldığını gösteride dev bir Ermeni bayrağı açıldı.

Erivan yönetimi, Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’a bağlayan Laçın Koridoru’nun iki haftadır Azeri çevreciler tarafından kapatılması yüzünden bölgede ciddi kıtlık yaşandığını belirtirken bu konuda Bakü’yü suçluyor.

Erivan, bölgede barış gücü bulunduran Moskova’ya sorumluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov cuma günü yaptığı açıklamada, bölgedeki Rus birliklerinin zor koşullarda görev yapmasına rağmen sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek, taraflara gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Azeriler neyi savunuyor?

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Dağlık Karabağ’daki Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla bölgeye gönderdiği uzman ekiplerin bölgeye girişinin Ermenilerce engellendiği görüşünü dile getiriyor.

Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık’ta Laçın Koridoru’nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 yılı sonbahar aylarında Dağlık Karabağ’da 6 hafta süren savaş 6 bin 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

Bu savaşta Azerbaycan, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından 1991 yılında patlak veren ve yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü savaşta kaybettiği toprakların önemli bir kısmını geri almıştı.

https://tr.euronews.com/2022/12/26/daglik-karabagdaki-ermeniler-lacin-koridorunun-kapatilmasini-protesto-etti