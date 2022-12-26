Dağlık Karabağ’da Ermeniler, “Laçın yolu protestolarına” karşı yürüyüş düzenledi

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni topluluklar, Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın yolunu kapattığını öne sürerek protesto düzenledi.

De jure olarak Azerbaycan’ın idari birimi, de facto olarak da Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin başkenti konumundaki Hankendi’de pazar günü düzenlenen eylemde, Laçın yolundaki eylemlere karşı yürüyüş yapıldı.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre Ermenistan bayrağı açarak yürüyüş düzenleyen kalabalıkta yer alan eylemcilerden Asatryan, “Herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. 120 bin kişinin kasti olarak ablukaya alınması insanlık suçudur” diye konuştu.

70 yaşındaki protestocu Donara Gabrielyan ise “Bu, bizi sadece Ermenistan’la değil, dünyanın geri kalanıyla bağlayan tek yol” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Azerbaycan, Laçın’da iki haftadır süren eylemlerde abluka oluşturulmadığını ve sivil araçların serbest şekilde karşılıklı geçiş yapabildiğini savundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan pazar günü yapılan açıklamada, “Laçın’daki protestoların insani krize yol açacak bir tehlike yarattığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Birimi’nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Laçın’daki protestolar nedeniyle bölgede tansiyonun arttığını söylemişti.

Geçen haftaki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Jenca, iki ülke arasında yeniden çatışma yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan’ın BM Temsilcisi Mher Margaryan da Azerbaycan’ın Laçın yolunu kapatarak bölgedeki Ermeni nüfusun erişimini engellediğini öne sürmüştü.

Azerbaycan BM Temsilcisi Yaşar Aliyev ise iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

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1/30 26 Aralık Pazartesi – Paris’te Kürt bir aktivist, cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülenleri anmak için düzenlenen yürüyüş sırasında elinde gül tutuyor. Fransa’nın başkentinde üç kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı saldırının ardından Paris’te binlerce Kürt protestocu sokağa çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 69 yaşındaki Fransız adamın, “yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu” itiraf ettiği bildirildi (Lewis Joly/AP)

26 Aralık Pazartesi – Paris’te Kürt bir aktivist, cuma günü gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülenleri anmak için düzenlenen yürüyüş sırasında elinde gül tutuyor. Fransa’nın başkentinde üç kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı saldırının ardından Paris’te binlerce Kürt protestocu sokağa çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren 69 yaşındaki Fransız adamın, “yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu” itiraf ettiği bildirildi (Lewis Joly/AP) 2/30 25 Aralık 2022 – Protestocular, Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’deki gösteride dev bir Ermenistan bayrağı taşıyor. Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki tek kara geçişi olan Laçin Koridoru’nun kapatılmasıyla Azerbeycan’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Laçin Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları yalanlayarak yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu belirtmişti (Davit Ghahramanyan/AFP)

25 Aralık 2022 – Protestocular, Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi’deki gösteride dev bir Ermenistan bayrağı taşıyor. Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki tek kara geçişi olan Laçin Koridoru’nun kapatılmasıyla Azerbeycan’da binlerce kişi sokaklara döküldü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Laçin Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları yalanlayarak yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu belirtmişti (Davit Ghahramanyan/AFP) 3/30 24 Aralık 2022 – Şili’nin Valparaíso bölgesine bağlı Viña del Mar’ın tepelerindeki orman yangınında evi yanan kadın, kucağında kedisini taşıyor. Perşembe günü kıyı yerleşiminde çıkan yangın sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 400 ev tamamen yandı ya da zarar gördü. Yetkililer yangının tamamen söndürülmesinin birkaç gün alabileceğini belirtirken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi (Javier Torres/AFP)

24 Aralık 2022 – Şili’nin Valparaíso bölgesine bağlı Viña del Mar’ın tepelerindeki orman yangınında evi yanan kadın, kucağında kedisini taşıyor. Perşembe günü kıyı yerleşiminde çıkan yangın sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 400 ev tamamen yandı ya da zarar gördü. Yetkililer yangının tamamen söndürülmesinin birkaç gün alabileceğini belirtirken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi (Javier Torres/AFP) 4/30 23 Aralık 2022 – Meksika’nın Matamoros kentinde Venezuelalı göçmenler, Rio Grande nehri kıyısına kurdukları kampta ısınmak için ateş yakıyor. Göçmenler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin sığınmacı kısıtlamalarına dair kararını bekliyor. ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kenti yakınlarındaki ABD-Meksika sınırında da yüzlerce göçmen dondurucu soğukta toplandı. Yüksek Mahkeme, birçok kişiyi sığınma başvurusu yapmaktan alıkoyan pandemi dönemi kısıtlamalarının kaldırıp kaldırılmayacağına karar verecek (Fernando Llano/AP)

23 Aralık 2022 – Meksika’nın Matamoros kentinde Venezuelalı göçmenler, Rio Grande nehri kıyısına kurdukları kampta ısınmak için ateş yakıyor. Göçmenler, ABD Yüksek Mahkemesi’nin sığınmacı kısıtlamalarına dair kararını bekliyor. ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kenti yakınlarındaki ABD-Meksika sınırında da yüzlerce göçmen dondurucu soğukta toplandı. Yüksek Mahkeme, birçok kişiyi sığınma başvurusu yapmaktan alıkoyan pandemi dönemi kısıtlamalarının kaldırıp kaldırılmayacağına karar verecek (Fernando Llano/AP) 5/30 22 Aralık 2022 – Kosova’nın Mitroviça kentinin kuzeyinde, Rudar köyünün yakınlarında Sırplar, hükümeti protesto ederken dev bir Sırp bayrağı açtı. 10 Aralık’tan beri 9 yolu kapatan Sırplar, Kosova hükümeti aleyhine sloganlar attı. Eylem, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin The Guardian’a verdiği “Kosova’nın barikatları kaldırmaya karar vermesi durumunda kurbanların olabileceği” demecini protesto etmek için düzenlendi. Kosova hükümeti Sırbistan’ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planladığını açıklayınca geçen ay Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediye başkanları, hakimler ve yaklaşık 600 polis memuru istifa etmişti (Fatos Bytyci/Reuters)

22 Aralık 2022 – Kosova’nın Mitroviça kentinin kuzeyinde, Rudar köyünün yakınlarında Sırplar, hükümeti protesto ederken dev bir Sırp bayrağı açtı. 10 Aralık’tan beri 9 yolu kapatan Sırplar, Kosova hükümeti aleyhine sloganlar attı. Eylem, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin The Guardian’a verdiği “Kosova’nın barikatları kaldırmaya karar vermesi durumunda kurbanların olabileceği” demecini protesto etmek için düzenlendi. Kosova hükümeti Sırbistan’ın verdiği araç plakalarını kullanan sürücülere ceza kesmeyi planladığını açıklayınca geçen ay Kosova’nın kuzeyindeki Sırp belediye başkanları, hakimler ve yaklaşık 600 polis memuru istifa etmişti (Fatos Bytyci/Reuters) 6/30 21 Aralık 2022 – Romanya’nın başkenti Bükreş’te 1989’daki komünizm karşıtı ayaklanmada hayatını kaybedenler için düzenlenen törende merasim kıtasından bir asker, esas duruşta bekliyor. Bükreş’te 21 Aralık 1989’da komünizme karşı başlayan ayaklanma sonucunda binlerce kişi ölmüş ve diktatör Nikolay Çavuşesku devrilmişti (Andreea Alexandru/AP)

21 Aralık 2022 – Romanya’nın başkenti Bükreş’te 1989’daki komünizm karşıtı ayaklanmada hayatını kaybedenler için düzenlenen törende merasim kıtasından bir asker, esas duruşta bekliyor. Bükreş’te 21 Aralık 1989’da komünizme karşı başlayan ayaklanma sonucunda binlerce kişi ölmüş ve diktatör Nikolay Çavuşesku devrilmişti (Andreea Alexandru/AP) 7/30 20 Aralık 2022 – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Dikilitaş’ın etrafında Arjantinliler, 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan takımlarının otobüsle meydandan geçmesini bekliyor. Taraftarların açtığı bayrak ve flamalar arasında Arjantin’in efsane futbolcusu Maradona’nın resmi de var. Dünya Kupası’ndan zaferle ayrılan Arjantin’i ve takımın kaptanı Lionel Messi’yi Katar’dan Arjantin’e getiren uçak, başkente bugün iniş yaptı. Bugün Arjantin’de tatil ilan edilmişti ve futbol milli takımının otobüsle yapacağı tur için milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesi bekleniyor. (Luis Robayo/AFP)

20 Aralık 2022 – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Dikilitaş’ın etrafında Arjantinliler, 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan takımlarının otobüsle meydandan geçmesini bekliyor. Taraftarların açtığı bayrak ve flamalar arasında Arjantin’in efsane futbolcusu Maradona’nın resmi de var. Dünya Kupası’ndan zaferle ayrılan Arjantin’i ve takımın kaptanı Lionel Messi’yi Katar’dan Arjantin’e getiren uçak, başkente bugün iniş yaptı. Bugün Arjantin’de tatil ilan edilmişti ve futbol milli takımının otobüsle yapacağı tur için milyonlarca kişinin sokaklara dökülmesi bekleniyor. (Luis Robayo/AFP) 8/30 19 Aralık 2022 – Rusya’nın Kiev’e yaptığı drone saldırısı sonucu kritik bir altyapı tesisi yanıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş 10. ayına girerken, bu sabah erken saatlerde ülkenin başkenti Kiev’e drone saldırısı gerçekleşti. Kiev Belediye Başkanı yapılan saldırılarda can kaybı olmadığını bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rus ordusunun yaklaşık 35 drone’la Ukrayna’ya saldırdığını ve bunların 30’unun imha edildiğini açıkladı (Sergei Supinsky/AFP)

19 Aralık 2022 – Rusya’nın Kiev’e yaptığı drone saldırısı sonucu kritik bir altyapı tesisi yanıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş 10. ayına girerken, bu sabah erken saatlerde ülkenin başkenti Kiev’e drone saldırısı gerçekleşti. Kiev Belediye Başkanı yapılan saldırılarda can kaybı olmadığını bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rus ordusunun yaklaşık 35 drone’la Ukrayna’ya saldırdığını ve bunların 30’unun imha edildiğini açıkladı (Sergei Supinsky/AFP) 9/30 18 Aralık 2022 – Katar’ın Lusail şehrindeki Lusail Stadyumu’nda, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın kapanış töreninde sanatçılar performanslarını sergiliyor. 20 Kasım’da başlayan turnuva, bu akşam oynanacak Arjantin ve Fransa arasındaki final maçıyla sona eriyor. Turnuva öncesinde ve esnasında Katar’daki işçi ve insan hakları ihlalleri dünya çapında büyük tepki toplamıştı. ABD’li gazeteci Grant Wahl’ın gökkuşaklı tişört giydiği için alıkonması bütün dünyada gündem olurken, 48 yaşındaki gazeteci daha sonra takip ettiği bir maç sırasında hayatını kaybetmişti (Hassan Ammar/AP)

18 Aralık 2022 – Katar’ın Lusail şehrindeki Lusail Stadyumu’nda, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın kapanış töreninde sanatçılar performanslarını sergiliyor. 20 Kasım’da başlayan turnuva, bu akşam oynanacak Arjantin ve Fransa arasındaki final maçıyla sona eriyor. Turnuva öncesinde ve esnasında Katar’daki işçi ve insan hakları ihlalleri dünya çapında büyük tepki toplamıştı. ABD’li gazeteci Grant Wahl’ın gökkuşaklı tişört giydiği için alıkonması bütün dünyada gündem olurken, 48 yaşındaki gazeteci daha sonra takip ettiği bir maç sırasında hayatını kaybetmişti (Hassan Ammar/AP) 10/30 17 Aralık 2022 – Hindistan Halk Partisi’nin gençlik kolunun üyeleri, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari’nin resmini yapıştırdıkları bir kuklayı ateşe verdi. ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Zerdari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi “Gucerat kasabı” diye nitelemişti. Bakan ayrıca El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldüğünü fakat Modi’nin hâlâ hayatta olduğunu ve başbakanlık yaptığını söylemişti. Zerdari’nin bu ifadeleri, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın aynı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Pakistan için “terörün merkezi” demesinin ardından geldi (Narinder Nanu/AFP)

17 Aralık 2022 – Hindistan Halk Partisi’nin gençlik kolunun üyeleri, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari’nin resmini yapıştırdıkları bir kuklayı ateşe verdi. ABD’nin New York kentinde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Zerdari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi “Gucerat kasabı” diye nitelemişti. Bakan ayrıca El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldüğünü fakat Modi’nin hâlâ hayatta olduğunu ve başbakanlık yaptığını söylemişti. Zerdari’nin bu ifadeleri, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın aynı toplantı sonrası yaptığı açıklamada Pakistan için “terörün merkezi” demesinin ardından geldi (Narinder Nanu/AFP) 11/30 16 Aralık 2022 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı alarmını duyup metro istasyonuna sığınan siviller, yürüyen merdivenlerde bekliyor. Rusya bu sabah Ukrayna genelindeki kentleri hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenleyerek büyük şehirlerdeki elektrik ve su altyapısını vurdu ve dondurucu soğukların yaşandığı Ukrayna’daki elektrik şebekelerinin üzerine daha fazla yük bindirdi. Ukraynalı yetkililer saldırıların savaş başladığından beri en büyükleri olduğunu, Kryvyi Rih’de iki kişinin hayatını kaybettiğini ve ikisi çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti. 15 Aralık’ta Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yılda büyük bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığını söylemişti (Dimitar Dilkoff/AFP)

16 Aralık 2022 – Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hava saldırısı alarmını duyup metro istasyonuna sığınan siviller, yürüyen merdivenlerde bekliyor. Rusya bu sabah Ukrayna genelindeki kentleri hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenleyerek büyük şehirlerdeki elektrik ve su altyapısını vurdu ve dondurucu soğukların yaşandığı Ukrayna’daki elektrik şebekelerinin üzerine daha fazla yük bindirdi. Ukraynalı yetkililer saldırıların savaş başladığından beri en büyükleri olduğunu, Kryvyi Rih’de iki kişinin hayatını kaybettiğini ve ikisi çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığını belirtti. 15 Aralık’ta Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni yılda büyük bir saldırı gerçekleştirmeye hazırlandığını söylemişti (Dimitar Dilkoff/AFP) 12/30 15 Aralık 2022 – Avustralyalı yüzücü Kyle Chalmers, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 100 metre serbest kategorisinin final müsabakasında havuza atlıyor. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen şampiyona 13 Aralık’ta başladı ve 18 Aralık’a kadar sürecek. Müsabakalarda 180’den fazla ülkeden 700’ü aşkın yüzücü mücadele ederken Türkiye’yi 9 yüzücü temsil ediyor (William West/AFP)

15 Aralık 2022 – Avustralyalı yüzücü Kyle Chalmers, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 100 metre serbest kategorisinin final müsabakasında havuza atlıyor. Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen şampiyona 13 Aralık’ta başladı ve 18 Aralık’a kadar sürecek. Müsabakalarda 180’den fazla ülkeden 700’ü aşkın yüzücü mücadele ederken Türkiye’yi 9 yüzücü temsil ediyor (William West/AFP) 13/30 14 Aralık 2022 – Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenleri, Birleşik Krallık Ulusal Kraliyet Cankurtaran Kurumu kurtarıp, İngiltere’nin güneydoğusundaki Dover kentine getirdi. Birleşik Krallık hükümeti, göçmenlerle dolu küçük teknenin gece dondurucu soğukta, Manş Denizi’nde alabora olunca en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşik Krallık Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı tarafından koordine edilen kurtarma operasyonunda Fransız donanmasıyla ortak çalışma yürütüldü. Yerel basındaki haberlere göre göçmen teknesinde 50 kişi vardı (Carlos Jasso/AFP)

14 Aralık 2022 – Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenleri, Birleşik Krallık Ulusal Kraliyet Cankurtaran Kurumu kurtarıp, İngiltere’nin güneydoğusundaki Dover kentine getirdi. Birleşik Krallık hükümeti, göçmenlerle dolu küçük teknenin gece dondurucu soğukta, Manş Denizi’nde alabora olunca en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşik Krallık Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı tarafından koordine edilen kurtarma operasyonunda Fransız donanmasıyla ortak çalışma yürütüldü. Yerel basındaki haberlere göre göçmen teknesinde 50 kişi vardı (Carlos Jasso/AFP) 14/30 13 Aralık 2022 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Clapham Junction tren istasyonunda karla kaplı boş raylar böyle görüntülendi. Ada ülkesindeki en büyük demiryolu sendikası RMT, enflasyona yenik düşen maaşları sebep göstererek 48 saatlik greve gitme kararı alınca binlerce işçi iş bıraktı. Ulaştırma Bakanı Mark Harper, kamu personeline halkın büyük kısmının çalıştığı özel sektördeki oranlarda zam teklif edildiğini söyleyerek hükümetin grevler konusundaki tutumunu savundu. Başbakan Rishi Sunak ise demiryolu grevlerini çözecek tek şeyin sendikaların geri adım atması olduğunu söyledi (Toby Melville/Reuters)

13 Aralık 2022 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’daki Clapham Junction tren istasyonunda karla kaplı boş raylar böyle görüntülendi. Ada ülkesindeki en büyük demiryolu sendikası RMT, enflasyona yenik düşen maaşları sebep göstererek 48 saatlik greve gitme kararı alınca binlerce işçi iş bıraktı. Ulaştırma Bakanı Mark Harper, kamu personeline halkın büyük kısmının çalıştığı özel sektördeki oranlarda zam teklif edildiğini söyleyerek hükümetin grevler konusundaki tutumunu savundu. Başbakan Rishi Sunak ise demiryolu grevlerini çözecek tek şeyin sendikaların geri adım atması olduğunu söyledi (Toby Melville/Reuters) 15/30 12 Aralık 2022 – Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Guadalupe Bazilikası önünde hacılar kamp kuruyor. Katolikler için İsa’nın annesi Meryem’i temsil eden Guadalupe, Meryem’in 1531’de Meksilalı bir yerli olan Juan Diego’ya birkaç kere tezahür etmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple Virgin of Guadalupe Günü her yıl, bu tezahürlerden birinin gerçekleştiğine inanılan 12 Aralık’ta kutlanır (Aurea Del Rosario/AP)

12 Aralık 2022 – Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Guadalupe Bazilikası önünde hacılar kamp kuruyor. Katolikler için İsa’nın annesi Meryem’i temsil eden Guadalupe, Meryem’in 1531’de Meksilalı bir yerli olan Juan Diego’ya birkaç kere tezahür etmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple Virgin of Guadalupe Günü her yıl, bu tezahürlerden birinin gerçekleştiğine inanılan 12 Aralık’ta kutlanır (Aurea Del Rosario/AP) 16/30 11 Aralık 2022 – Iraklı göstericiler, güneydeki Nasiriye şehrinde protestocu arkadaşlarının ölümünü protesto ederken yanan lastiklerle yolu kapattı. Mahkeme belgelerine göre bir aktivistin, İran yanlısı eski paramiliter bir örgüte hakaret ettiği düşünülen tweeti nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 7 Aralık’taki protestolarda iki kişi güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülmüştü (Esad Niyazi/AFP)

11 Aralık 2022 – Iraklı göstericiler, güneydeki Nasiriye şehrinde protestocu arkadaşlarının ölümünü protesto ederken yanan lastiklerle yolu kapattı. Mahkeme belgelerine göre bir aktivistin, İran yanlısı eski paramiliter bir örgüte hakaret ettiği düşünülen tweeti nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 7 Aralık’taki protestolarda iki kişi güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülmüştü (Esad Niyazi/AFP) 17/30 10 Aralık 2022 – Kırmızı boya sürmüş bir Masai savaşçısı, Masai Olimpiyatları’nda yarışmadan önce telefonla konuşuyor. Tanzanya ve Kenya sınırları içindeki Masai Mara bölgesinde yarı göçebe bir hayat süren Masailer, geçiş törenlerinde aslan öldürmek yerine sosyal bir spor müsabakası düzenliyor (Thomas Mukoya/Reuters)

10 Aralık 2022 – Kırmızı boya sürmüş bir Masai savaşçısı, Masai Olimpiyatları’nda yarışmadan önce telefonla konuşuyor. Tanzanya ve Kenya sınırları içindeki Masai Mara bölgesinde yarı göçebe bir hayat süren Masailer, geçiş törenlerinde aslan öldürmek yerine sosyal bir spor müsabakası düzenliyor (Thomas Mukoya/Reuters) 18/30 9 Aralık 2022 – Rusya’nın Moskova Oblastı’ndaki Himki kentinde Megha Himki adlı alışveriş ve eğlence merkezinde gece çıkan devasa yangına itfaiyeciler müdahale ediyor. Rus medyası yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rus haber ajansları acil durum hizmetleri yetkililerini alıntılayarak kundaklamadan şüphelenildiğini aktarsa da daha sonra kaynaklar yangının muhtemelen güvenlik ihlallerinden kaynaklandığını belirtti (Alexander Nemenov/AFP)

9 Aralık 2022 – Rusya’nın Moskova Oblastı’ndaki Himki kentinde Megha Himki adlı alışveriş ve eğlence merkezinde gece çıkan devasa yangına itfaiyeciler müdahale ediyor. Rus medyası yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rus haber ajansları acil durum hizmetleri yetkililerini alıntılayarak kundaklamadan şüphelenildiğini aktarsa da daha sonra kaynaklar yangının muhtemelen güvenlik ihlallerinden kaynaklandığını belirtti (Alexander Nemenov/AFP) 19/30 8 Aralık 2022 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bir kadın, Netflix’in yeni belgesel dizisi “Harry ve Meghan”ı izliyor. Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle hakkındaki belgeselin ilk üç bölümü gösterime girdi ve yapımın Britanya kraliyet ailesine daha fazla zarar verecek iddialar barındırması bekleniyor. 6 bölümlük belgesel, çiftin 2020’de kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınmasına yol açan olayların üzerindeki perdeyi kaldırmayı vaat ediyor (Daniel Leal/AFP)

8 Aralık 2022 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bir kadın, Netflix’in yeni belgesel dizisi “Harry ve Meghan”ı izliyor. Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle hakkındaki belgeselin ilk üç bölümü gösterime girdi ve yapımın Britanya kraliyet ailesine daha fazla zarar verecek iddialar barındırması bekleniyor. 6 bölümlük belgesel, çiftin 2020’de kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınmasına yol açan olayların üzerindeki perdeyi kaldırmayı vaat ediyor (Daniel Leal/AFP) 20/30 7 Aralık 2022 – İsviçre’nin Brig kentinde sivil toplum kuruluşu Avaaz’dan bir aktivist, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun maskesini takıp dev panoların önünde poz verdi. Infantino’nun ailesinin de göçmen olarak geldiği kentte sergilenen panoda “Infantino: Senin ailen göçmendi” yazıyor. Bir elinde dünya kupasının maketini tutan eylemcinin diğer elindeki kartondaysa “Infantino, 723 bin 617 kişi Dünya Kupası Kurbanları İçin Tazminat Öde diyor” ifadesi var. Avaaz, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın kurbanları için FIFA’yı 440 milyon dolar tazminat ödemeye çağırıyor. Kasım sonunda, Katar’ın Dünya Kupası sorumlusu Hassan Al Thawadi, kupa hazırlıkları esnasında 400 ila 500 göçmen işçinin öldüğünü açıklamıştı. Britanya gazetesi The Guardian ise Şubat 2021’de bu rakamın 6 bin 500’den fazla olduğunu iddia etmişti (Valentin Flauraud/AFP)

7 Aralık 2022 – İsviçre’nin Brig kentinde sivil toplum kuruluşu Avaaz’dan bir aktivist, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun maskesini takıp dev panoların önünde poz verdi. Infantino’nun ailesinin de göçmen olarak geldiği kentte sergilenen panoda “Infantino: Senin ailen göçmendi” yazıyor. Bir elinde dünya kupasının maketini tutan eylemcinin diğer elindeki kartondaysa “Infantino, 723 bin 617 kişi Dünya Kupası Kurbanları İçin Tazminat Öde diyor” ifadesi var. Avaaz, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın kurbanları için FIFA’yı 440 milyon dolar tazminat ödemeye çağırıyor. Kasım sonunda, Katar’ın Dünya Kupası sorumlusu Hassan Al Thawadi, kupa hazırlıkları esnasında 400 ila 500 göçmen işçinin öldüğünü açıklamıştı. Britanya gazetesi The Guardian ise Şubat 2021’de bu rakamın 6 bin 500’den fazla olduğunu iddia etmişti (Valentin Flauraud/AFP) 21/30 6 Aralık 2022 – Fransa’nın başkenti Paris’te, Noel Baba kılığına girmiş Yokoluş İsyanı aktivistleri, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı’nın önünde otururken polisin müdahalesine maruz kaldı. Aktivistler, Kanada’nın Montreal kentinde 7-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı (COP15) öncesi Fransa hükümetinin çevre politikalarını kınamak için eylem düzenledi. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalayan tarafların katılacağı konferansın başlıkları arasında, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçilmesi, ekolojik dengenin yeniden sağlanması, kara ve okyanus alanlarının korunması var (Anna Kurth/AFP)

6 Aralık 2022 – Fransa’nın başkenti Paris’te, Noel Baba kılığına girmiş Yokoluş İsyanı aktivistleri, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı’nın önünde otururken polisin müdahalesine maruz kaldı. Aktivistler, Kanada’nın Montreal kentinde 7-19 Aralık tarihlerinde yapılacak Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı (COP15) öncesi Fransa hükümetinin çevre politikalarını kınamak için eylem düzenledi. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalayan tarafların katılacağı konferansın başlıkları arasında, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçilmesi, ekolojik dengenin yeniden sağlanması, kara ve okyanus alanlarının korunması var (Anna Kurth/AFP) 22/30 5 Aralık 2022 – Endonezya’daki Semeru Yanardağı’ndan dumanlar yükseliyor. Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, tam bir yılın ardından dün lav püskürttü. Yaşanan afette can kaybı olmadığı bildirilirken, yaklaşık 2 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer, püskürmenin muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınma sonucu meydana geldiğini açıkladı. Semeru Yanardağı’nın geçen yılki püskürmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti (Juni Kriswanto/AFP)

5 Aralık 2022 – Endonezya’daki Semeru Yanardağı’ndan dumanlar yükseliyor. Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı, tam bir yılın ardından dün lav püskürttü. Yaşanan afette can kaybı olmadığı bildirilirken, yaklaşık 2 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer, püskürmenin muson yağmurlarının lav kubbesinde yol açtığı aşınma sonucu meydana geldiğini açıkladı. Semeru Yanardağı’nın geçen yılki püskürmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti (Juni Kriswanto/AFP) 23/30 4 Aralık 2022 – Santos taraftarları, Pele’nin kaldırıldığı hastanenin önünde tuttukları nöbet sırasında, eski futbolcunun afişini binanın önüne asıyor. Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Edson Arantes do Nascimento’nun veya bilinen adıyla Pele’nin, dün tedaviye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı bildirilmişti. Pele’nin tedavi gördüğü Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki İsrail Albert Einstein Hastanesi’nden bugün yapılan açıklamada, eski futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi (Miguel Schincariol/AFP)

4 Aralık 2022 – Santos taraftarları, Pele’nin kaldırıldığı hastanenin önünde tuttukları nöbet sırasında, eski futbolcunun afişini binanın önüne asıyor. Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Edson Arantes do Nascimento’nun veya bilinen adıyla Pele’nin, dün tedaviye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı bildirilmişti. Pele’nin tedavi gördüğü Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki İsrail Albert Einstein Hastanesi’nden bugün yapılan açıklamada, eski futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi (Miguel Schincariol/AFP) 24/30 3 Aralık 2022 – ABD askerleri, Polonya’nın Baltık Denizi kıyısındaki liman kenti Gdynia’daki Baltık Konteyner Terminali’nde bir askeri araçta. NATO’nun doğu kısmında hava, kara ve denizdeki varlığını artırmayı amaçladığı Atlantik Çözüm Operasyonu kapsamında, askeri teçhizat Polonya’ya indirildi (Mateusz Slodkowski/AFP)

3 Aralık 2022 – ABD askerleri, Polonya’nın Baltık Denizi kıyısındaki liman kenti Gdynia’daki Baltık Konteyner Terminali’nde bir askeri araçta. NATO’nun doğu kısmında hava, kara ve denizdeki varlığını artırmayı amaçladığı Atlantik Çözüm Operasyonu kapsamında, askeri teçhizat Polonya’ya indirildi (Mateusz Slodkowski/AFP) 25/30 2 Aralık 2022 – Ukrayna’nın Harkov Oblastı’ndaki Kluhyno-Bashkyrivka köyünde bir görevli, füze isabet etmiş bir konuta bakıyor. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı istilada 282 gün geride kalırken, Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapıya düzenlediği saldırıların savaş suçu kapsamına girip girmediğini araştıracak. Kiev bu tür atakların savaş suçu teşkil ettiğini söylerken, Rusya saldırılarda sivillerin hedef alınmadığını ve Ukrayna’nın savaş kabiliyetini azaltıp masaya oturmaya zorlamanın amaçlandığını belirtti. BM İnsan Hakları Konseyi’nin martta oluşturduğu üç kişilik ekip, Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği alanlarda savaş suçları işlediği sonucuna varmıştı. Moskova bu tür suçlamaları reddediyor ve bir karalama kampanyası olarak görüyor (Sergey Bobok/AFP)

2 Aralık 2022 – Ukrayna’nın Harkov Oblastı’ndaki Kluhyno-Bashkyrivka köyünde bir görevli, füze isabet etmiş bir konuta bakıyor. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı istilada 282 gün geride kalırken, Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapıya düzenlediği saldırıların savaş suçu kapsamına girip girmediğini araştıracak. Kiev bu tür atakların savaş suçu teşkil ettiğini söylerken, Rusya saldırılarda sivillerin hedef alınmadığını ve Ukrayna’nın savaş kabiliyetini azaltıp masaya oturmaya zorlamanın amaçlandığını belirtti. BM İnsan Hakları Konseyi’nin martta oluşturduğu üç kişilik ekip, Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği alanlarda savaş suçları işlediği sonucuna varmıştı. Moskova bu tür suçlamaları reddediyor ve bir karalama kampanyası olarak görüyor (Sergey Bobok/AFP) 26/30 1 Aralık 2022 – Hindistan’ın Kalküta kentinde bir sosyal aktivist, Dünya AIDS Günü’nde düzenlenen farkındalık kampanyasında eline yazdığı “Stop AIDS” (AIDS’i Durdurun) ifadesini sergiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada yaklaşık 38,4 milyon kişi, Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu anlamına gelen AIDS’e yol açan HIV enfeksiyonuyla yaşıyor (Dibyangshu Sarkar/AFP)

1 Aralık 2022 – Hindistan’ın Kalküta kentinde bir sosyal aktivist, Dünya AIDS Günü’nde düzenlenen farkındalık kampanyasında eline yazdığı “Stop AIDS” (AIDS’i Durdurun) ifadesini sergiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada yaklaşık 38,4 milyon kişi, Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu anlamına gelen AIDS’e yol açan HIV enfeksiyonuyla yaşıyor (Dibyangshu Sarkar/AFP) 27/30 30 Kasım 2022 – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir elinde dünya kupasının taklidi olan Messi maskeli bir aşçı, müşterisiyle selamlaşıyor. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda gruplarda son maçlar oynanırken Arjantin, Polonya’yla karşı karşıya gelecek. Katar ise Dünya Kupası tarihinde puan alamadan elenen ilk ev sahibi ülke oldu (Gustavo Garello/AP)

30 Kasım 2022 – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir elinde dünya kupasının taklidi olan Messi maskeli bir aşçı, müşterisiyle selamlaşıyor. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda gruplarda son maçlar oynanırken Arjantin, Polonya’yla karşı karşıya gelecek. Katar ise Dünya Kupası tarihinde puan alamadan elenen ilk ev sahibi ülke oldu (Gustavo Garello/AP) 28/30 29 Kasım 2022 – Çin’in başkenti Pekin’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir mahallede koruyucu kıyafet içindeki işçi, uyarı bandı çekilmiş binanın önünde nöbet tutuyor. İktidardaki Komünist Parti koronavirüs kontrollerini sıkılaştırırken, “sıfır Kovid” kısıtlamalarına tepki gösteren kalabalıkların protestolarını engellemeye çalışıyor. Bu çabalar dahilinde Çin’de üniversiteler öğrencileri eve yollamaya başladı. Öte yandan Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19 protestolarının ardından “halkın makul taleplerine gecikmeden yanıt verilmesi için harekete geçme” çağrısı yaptı (Andy Wong/AP)

29 Kasım 2022 – Çin’in başkenti Pekin’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir mahallede koruyucu kıyafet içindeki işçi, uyarı bandı çekilmiş binanın önünde nöbet tutuyor. İktidardaki Komünist Parti koronavirüs kontrollerini sıkılaştırırken, “sıfır Kovid” kısıtlamalarına tepki gösteren kalabalıkların protestolarını engellemeye çalışıyor. Bu çabalar dahilinde Çin’de üniversiteler öğrencileri eve yollamaya başladı. Öte yandan Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu, Kovid-19 protestolarının ardından “halkın makul taleplerine gecikmeden yanıt verilmesi için harekete geçme” çağrısı yaptı (Andy Wong/AP) 29/30 28 Kasım 2022 – İtalya’nın güneyindeki Ischia adasındaki Casamicciola kentinde kurtarma ekipleri aileden hayatta kalma ihtimali olan kişileri ararken, ailesinin arabasında yaklaşık 72 saattir mahsur kalan köpek ön camdan bakıyor. Yetkililer, cumartesi günü erken saatlerde binaları yıkan ve park halindeki arabaları denize sürükleyen heyelanda biri bebek 8 kişinin öldüğünü açıkladı. 4 kişinin hâlâ kayıp olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor (Salvatore Laporta/AP)

28 Kasım 2022 – İtalya’nın güneyindeki Ischia adasındaki Casamicciola kentinde kurtarma ekipleri aileden hayatta kalma ihtimali olan kişileri ararken, ailesinin arabasında yaklaşık 72 saattir mahsur kalan köpek ön camdan bakıyor. Yetkililer, cumartesi günü erken saatlerde binaları yıkan ve park halindeki arabaları denize sürükleyen heyelanda biri bebek 8 kişinin öldüğünü açıkladı. 4 kişinin hâlâ kayıp olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor (Salvatore Laporta/AP) 30/30 27 Kasım 2022 – Çin’in Şanghay şehrindeki protestolarda bir kişi gözaltına alınıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de perşeme günü çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan yangının ardından Şanghay halkı, hükümetin “sıfır Kovid” politikasını protesto etmek için sokağa çıktı. Protestocular, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i istifaya çağıran sloganlar attı. Polisin müdahale ettiği eylemlerde bazı protestocular gözaltında alındı. Urumçi’deki yangının çıktığı apartmandaki kişilerin karantina nedeniyle evlerini terk edemediğine dair iddialar tepkilerin büyümesine neden olmuştu (Hector Retamal/AFP)

Bakü yönetimi, Erivan’ın Laçın koridorunu madenler ve diğer kaynakların yasa dışı ticareti için kötüye kullandığını ileri sürüyor.

Azerbaycan, 3 Aralık’ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesi ve çevreye verilen zararın araştırılması için uzman ekipler göndermişti.

Bu ekiplerin bölgeye girişi Ermeni gruplar tarafından engellenmiş, bunun üzerine Azerbaycanlı aktivistler, Laçın koridordunda 12 Aralık’ta protesto başlatmıştı.

Independent Türkçe, AFP, AA

Independent Turkce