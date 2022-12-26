Asgari ücret, Sendika, Yeni Yıl ve Kitap Günleri…

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Özcan Özgür

EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Bugün 26 Aralık 2022 Pazartesi… Bir yılı daha geride bırakmamıza 5 gün kaldı. 5 gün sonra 31 Aralık 2022 Cumartesi… Ertesi gün 1… 1 Ocak 2023… Sonra 364 gün daha sayacağız. Geride bıraktığımız 360 günden bir şey anlamadık. Gelenden ne anlarız onu da bilen yok… Aydınlık bekliyoruz, daha karanlık olabilir.

Yeni yıla asgari ücret tartışmaları ile giriyoruz.

“Asgari ücret Büyükşehir çalışanlarını sevindirdi!” başlığı taşıyan 24.12.2022 tarihli yazım üzerine çok sayıda telefon ve mesaj aldım. “Asgari ücret” diye bir sorunumuz olduğunu biliyordum da bu kadarının farkında değildim…

Meğer Muğla Büyükşehir Belediyesi‘nde, MUSKİ‘de, MUBEP‘te ve MUTTAŞ‘ta çalışan işçiler 2023 yılında da Asgari Ücret ile çalışmaya devam edeceklermiş. Sendikalı çalışanların önemli bölümü 6 bin – 6 bin 500 TL aylık ücret almaktaymış…

Bu kadar da değil, asgari ücretin altında maaş alan işçi, memur emeklileri ile (çok şaşırdım) öğretmen emeklileri de varmış. Maaşlarına yeni yıla girerken yüzde 50 zam yapılsa da çoğu 8 bin 500 TL yeni asgari ücreti yakalayamıyorlarmış!

Tabii sadece iş görenler değil, iş verenler de aradı. Onlarda “Bu ücretler nasıl ödenecek? 3600 çıkınca emekliliği gelenlerin tazminatlarını nereden bulup vereceğiz?” diye soruyorlardı…

Çarşı pazarı hiç sormayın, asgari ücret açıklanır açıklanmaz etiketler değişmiş…

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SÖZLEŞME MASASINA YUMRUK VURAN SENDİKACILAR YOK ARTIK

Son yazımda “sendikalaşmanın” önündeki en büyük engelin sendikacılar ve sendikalar olduğunu ifade ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi‘nde yetkili Genel İş Sendikası eski Başkanı Uzay Kocabaş‘ın adı da geçmişti. “Belediye çalışanlarının durumundan yeni Başkan Yücel Avcı ve arkadaşları da sorumlu” diye eleştirenler oldu.

Bilindiği gibi Uzay Kocabaş başkanlığındaki Genel İş Muğla Şubesi iki şube haline getirilmiş veMuğla Büyükşehir Belediyesi‘nde 2 Nolu Şube Başkanlığı‘na Yücel Avcı atanmış ve delege seçimlerinin ardından yapılan kongrede işverenin desteğini de alan Avcı, öteki aday Heybet Özmanve arkadaşları karşısında bir tek oy farkı ile “seçilmiş başkan” olmuştu.

Bu arada hafta sonunda Haber Türk TV‘de çıktığı programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin‘in asgari ücret ile ilgili sözleri de oldukça manidar oldu… Bakan Bilgin şu ifadelerde bulundu:

“Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların, 8 bin TL’nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları görülmüştür. Özel sektörde yaşanan bu sorunların farkındayız ve bunun aşılması için sendikalarımızı güçlendirmek üzere bazı adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz“

Şimdi herkes o sendikaları merak ediyor…

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SEVDİKLERİNİZE KİTAP ALABİLİRSİNİZ

Yaşamının birazını Bodrum‘da, birazını Stockholm‘de geçiren Dünya Şairi Özkan Mert, hafta sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Türkiye’de kitap okuma oranı 1000 de 1. İnsanlar ne dediklerini nereden bilsinler ki…“

Doğru, okumuyoruz… Doğru söylemiş… Bir doğru daha var; kitap pahalı…

Kağıt fabrikalarını özelleştirip “kağıt ithalatçısı ülke” haline geldiğimizden beri kitaplar oldukça pahalı. Ama hepimiz biliyoruz ki kitaplar bugünkü kadar pahalı değilken de bazı yazarların “çok satan” kitapları olsa da kitap okuma alışkanlığımız yoktu…!

Eskiden çalışanlarının gazete ve kitap giderini karşılayan belediyeler olurdu. Hatta bazı sendikaların belediyelerle toplu iş sözleşmelerinde “Gazete-kitap parası” maddeleri yer alırdı.

Şimdi asgari ücretin altında işçi çalıştıran belediyelere ve bu duruma seyirci sendikalara böyle bir uygulama önermek ne kadar isabetli olur onu da bilemiyorum…

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RÜYAM AVM’Yİ TAVSİYE EDİYORUM

Hafta sonunda çarşı pazar çok hareketliydi. Yılbaşı haftası hareketliliği olmalı.

Ancak pek de öyle hararetli bir alışveriş te yoktu… İnsanlar geziyorlar, bakıyorlar, pek almıyorlardı. Ancak ben yine de Rüyam AVM‘yi tavsiye edebilirim. Elbette AVM‘de asgari ücretle alışveriş yapamazsınız. Kendinize, yakınlarınıza hediye alamayabilirsiniz, ama her şeye rağmen kitap “en ucuz hediyelik” sayılabilir… “BESAM” ve “Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği” Muğla Temsilciliği tarafından düzenlenen Kitap ve Sanat Günleri bugün Rüyam AVM‘de başlıyor.

Sevdiklerinize kitap alıp, yazarına da imzalatabileceğiniz ve bugün başlayacak etkinliğin programı ve katılımcıları şöyle:

Prof. Dr. Namık Açıkgöz 26 ve 28 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Prof. Dr. Alaattin Karaca 28 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Araş. Gör.Dr.Fahri Kaplan 26 ve 31 Aralık’ta saat 14.00-1700 arasında; Ertuğrul Akmaz “Psikolog Yazar” 26 ve 31 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Turgay Delibalta “Yazar” 26-31 Aralık’ta saat 10.00-15.00 arasında; Hande Uyar “Şair Yazar” 28 Aralık’ta saat 17.00-20.00 arasında; Hüseyin Atılgan “Şair-Yazar” 27 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Erdal Çil “Yazar” 26 ve 28 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; İsmail Zorba “Yazar” 29 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Gürbüz Demir “Şair” 26-31 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Özlem Özbilgi “Ressam” 28 Aralık’ta saat 14.00-17.00 arasında; Ömer Kırlı “Yazar” 26-31 Aralık’ta saat 18.30 da ve Erdal Kara “Yazar-Senarist-Yönetmen” 26-27-28 Aralık ta…

“Bitmeyen Kavga Gökova” ve “Gadın Molam” kitaplarının yazarı olarak etkinlikte bana da yer vermişler, ama kitaplarım tükendiği için satış ve imzaya katılamıyorum. Yine de bir aksilik olmazsa destek için oralarda olurum…

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YENİ YIL İÇİN UMUTLU MESAJLAR YOK

Eskiden bu günlerde sosyal medya ortamında “umut dolu” paylaşımlar yapılırdı.

Sanki insanlar “Geçen yıl, ondan önceki yıl umutlarımızı tazeledik, beklentilerimizi yeni yıla sakladık, aktardıkta ne oldu sanki?” havasındalar.

İnsanlar 2023’ten pek öyle umutlu değiller…

O yüzden mi bilmiyorum, sosyal medyada yabancı dilde hazır kutlama mesajları paylaşılıyor:

“Merry Chrıstmass Hronıa Polla.”, “Merry Christmas Happy New Year”, “NOEL BAYRAMI KUTLU OLSUN / MERRY CHRİSTMAS FROHE WEICHNAHTEN“

Bu furya nereden pompalandı bilmiyorum. Allah aşkına bunların Türkçesi yok mu?

Hem bu “noel” de ne?!…

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YILBAŞI KUTLAMALARI “NOEL KUTLAMALARI” DEĞİLDİR

Şair Özkan Mert‘in de vurguladığı gibi okumuyoruz. Okusak, öyle bir alışkanlığımız olsa “Yılbaşı” kutlamalarının “Noel kutlaması” olmadığını, üstelik Hristiyanların “Noel adedini” Türklerdenaldıklarını bilirdik…

Antik Yunan Tanrılarının hepsinin 24 Aralık günü doğduklarına inanılırdı. Hıristiyanlar da Hz İsa‘nın 24 Aralık‘ta doğduğunu kabul ederler. Çünkü onlara göre Hz. İsa da Tanrı‘nın oğludur…

24 Aralık güneşin karanlığı yenmeye başladığı son gündür de… 22 – 24 Aralık günleri gece ile gündüzün eşit olduğu, 25 Aralık ise gündüzlerin uzamaya başladığı gündür.

Orta Asya Türkleri de 22 Aralık gününü “Nardugan” günü olarak kutlayagelmişlerdir. Bizim Nardugan başta çam dikme, dibine hediyeler bırakma ritüeli ile birlikte Hristiyanlarca alınıp “Noel” yapılmıştır. Yani, “Noel gecesi” olarak kutlanan geceyi Hıristiyanlar bizden almıştır.

Bizim o “Hristiyan bayramı, İsa’nın doğumunun kutlandığı gece” dediğimiz “Noel“, her yıl dünyadaki Hristiyanların (Katolkler ve Protestanlar) çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık‘ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri ise Noel’i Jülyen takviminde 25 Aralık‘a denk gelen 6 Ocak ta kutlarlar.

31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece ise Hristiyanların da Hristiyan olmayanlarında “Yılbaşı” olarak kutladıkları gecedir…

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Aydınlığın, karanlığı yendiği günler olan bu günlerin kutlamasını, Hristiyan aleminin bizden öğrendiğini bilmemizde yarar var… Umarım yeni yıl aydınlığın karanlığı yendiği, “Nardugan” da olduğu gibi bereketin geldiği huzurlu bir yıl olur…

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GÜNÜN SÖZÜ: İktidar’da kalmak değil de itibarla kalmak önemli. –İsmet İnönü.

BUNLARI;

Menteşe çarşısında yarım ekmek köftenin 45 TL, yarım ekmek et dönerin 40 TL, yarım ekmek tavuk dönerin 25 TL olduğunu; DUYDUNUZ MU?

ÇİVİ

Arkadaşım “İyi de sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Başkanı kim olacak?” dedi.

Beni Bi Gülmek Aldı:)))

https://www.hamlegazetesi.com.tr/asgari-ucret-sendika-yeni-yil-ve-kitap-gunleri–