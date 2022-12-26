Ankara Üniversitesinde Türkiye-Ermenistan ilişkileri konferansı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan Özel Temsilcisi, Büyükelçi Serdar Kılıç, gündemdeki Türkiye-Ermenistan ilişkilerini anlatacak.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda, 27 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan Özel Temsilcisi Diplomat Serdar Kılıç, gündemdeki Türkiye-Ermenistan ilişkilerini anlatacak.
Daha önce Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Serdar Kılıç, “Son Gelişmeler Işığında Türkiye-Ermenistan İlişkileri” konu bağlığıyla gündemi değerlendirecek.
https://www.qha.com.tr/guncel/ankara-universitesinde-turkiye-ermenistan-iliskileri-konferansi-464386
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