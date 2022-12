Adıyaman İl Müftüsü Taştan: Bir Müslüman için miladi yılbaşı kutlanacak bir zaman dilimi değildir

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan yaklaşan miladi yılbaşı nedeniyle Müslümanların hazırlık yapmasının ve o günlere has kutlama yapmasının İslam inancında yerinin olmadığını kaydetti.

Müslümanların kendilerine has günlerinde yaşadıkları hayatı miladi yılbaşında da yaşamaları gerektiğini dile getiren Taştan, bir Müslümanın kutlayacağı günlerin, Peygamber Efendimiz tarafından belirlendiğini dile getirdi.

“Peygamberimizi örnek ediniyoruz”

Bir Müslümanın hayatına İslami ölçülerde yön vermesi gerektiğini kaydeden Taştan, “Önderimiz ve rehberimiz Muhammed Mustafa (Aleyhissalatu vesellem) iki konuda dikkatlerimizi çekiyor. Buyuruyor ki, ‘İki nimet vardır ki insanlar bu iki hususta genelde aldanmışlardır. Bunlardan bir tanesi sağlık bir tanesi de boş vakittir.’ Bir Müslüman olarak hayatı Allaha kullukla sevgili Peygamberimizi ümmet olmakla geçirmek durumundayız. Dolayısıyla her manada sevgili Peygamberimizi örnek ediniyoruz. Sevgili Peygamberimiz bize kutlanması gereken zaman dilimlerini hadis-i şeriflerde aktarmış. Biz sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutlarken haramlarla kutlamıyoruz. O’nu anıyoruz, hadislerini okuyoruz, mübarek hayatını inceliyoruz. O’nu tanımaya, anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Bir Müslüman için miladi yılbaşı kutlanacak bir zaman dilimi değildir”

Müslüman bir milletin miladi yılbaşını kutlamasının doğru olmadığını dile getiren Taştan, “Doğum günleri gibi yılbaşı günleri de önemli günlerdir. Ebetteki birilerine göre yılbaşı, miladi birilerine göre kameri yılbaşıdır. Birilerine göre de farklı bir yılbaşı olabilir. Müslümanların yılbaşı olarak kutladıkları yılbaşıları kameri ayları içine alan sevgili Peygamberimizin hicretini konu alan hicri yılbaşıdır. Biz öyle kutlarız, çünkü onun için Recep, Şaban, Ramazan, Şevval ve diğer kameri aylar vardır. Bir Müslüman bunları kutlar. Lakin bir miladi yılbaşı gününde de bir Müslüman farklı bir etkinliğe girme gibi bir anlayışa sahip olamaz. Bir Müslüman için miladi yılbaşı kutlanacak bir zaman dilimi değildir. Bütün zamanlarında nasıl bir hayat yaşıyorsa miladi yılbaşında da o hayatına dikkat etmek zorundadır. O gün daha az v daha kalitesiz yemek yapayım şeklinde değil de normal hayatına devam etmelidir. Zaten bir Müminin miladi yılbaşını kutlaması doğru değildir. Çünkü miladi yılbaşı Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın doğumunu, vaftiz edilişini temsil eder yani 25 Aralık ile 6 Ocak arasına tekabül eder. Dolayısıyla çeşitli zamanlarda Hristiyanlar bunu kutlarlar.” ifadelerini kullandı.

“Biz Müslüman olarak böyle bir zaman dilimini kutlamak zorunda değiliz”

Taştan açıklamasının devamında, “Biz Müslüman olarak böyle bir zaman dilimini kutlamak zorunda değiliz. Lakin bu günlerde biz yine namaz kılarız, oruç tutarız, yine ibadet ederiz. Her hangi bir yılbaşında insanların yaptığını biz her zaman yaparız. Bizim için geçen yılda Allah’ın rızası doğrultusunda, Sevgili Peygamberimizin örnekliği konusunda insanlara nasıl örnek olduk, hangi hizmetleri yatık. Milletimize, memleketimize, çocuklarımıza ne kadar faydalı olduk. Topluma ne kadar rehber ve örnek olduk. Hep beraber buna bakmak zorundayız. Bir Müslüman herhangi bir mutlu gününde dahi hiçbir şekilde bir haramı işleme lüksüne sahip değildir. Yani bir Müslüman mutlu olduğunda yine içki içmez, zina yapamaz, kumar oynayamaz. Mutlu veya mutsuz anında bir şans oyununa müracaat edemez. Buradan hareketle diyoruz ki haram Müslümanın hayatının hiçbir yerinde zaten yoktur. Bizim olmayan bir yılbaşında da olması mümkün değildir. Değerli kardeşlerime tavsiyem şudur ki; her zaman diliminde olduğu gibi bu zaman dilimini de itaat ve ibadetle geçirmeleridir.” şeklinde konuştu.

“Müslümanın bilet alması doğru ve caiz değildir”

Şans oyunlarının İslam’daki yerine değinen Taştan, “Bir başka konuda, yılbaşında İslam inancına göre kumar sayılan piyango biletinden Müslümanların uzak durmalarıdır. Çünkü İslam’a gör bu bir haramdır. İslam’da şans diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır, rızık, Allah’ın nimeti vardır. Bu da helal yollarla ancak elde dilebilir. Dolayısıyla helal bir yola tevessül ederek bir Müslümanın bilet alması doğru ve caiz değildir. Haramdan kazanılan bir paranın zaten hayır işlerinde kullanılması ya da bunun hayırlı olmasını beklemek uygun ve doğru bir davranış değildir. Bu sebeple diyoruz ki öncelikle geçen zamanımızı düşünelim, geleceği de nasıl değerlendireceğimizi tefekkür edelim. Herhangi bir şans oyununda bunun için de milli piyango bileti de var. Onlardan da uzak duralım. Hayatımızı Resulullah’ın hayatına benzetmeye çalışalım. Kur’an ile sünnetle yaşayalım ki Allah ve Resulü bizden razı olsun. Müslümanların geçen zamanlarını değerlendirmelerini geleceğe daha bir gayretle eğilmelerini bekliyorum. Allah’ın rızası doğrultusunda bir yaşam nasip olsun inşallah.” dedi. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/887517-adiyaman-il-muftusu-tastan-bir-musluman-icin-miladi-yilbasi-kutlanacak-bir-zaman-dilimi-degildir/