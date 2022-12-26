Adalılar dikkat, 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak’a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022’de bitecek. Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

https://www.adagazetesi.com.tr/adalilar-dikkat-3-bin-642-lira-para-cezasi-uygulanacak.html