Saint Antuan Kilisesi’nde Noel Ayini

Beyoğlu İstiklal Caddesi‘ndeki Saint Antuan Kilisesi‘nde, Katoliklere göre Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Ziyaretçiler, kilisenin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu.

İstanbul’da yaşayan Hristiyanlar İstiklal Caddesi’ndeki Saint Antuan Kilisesi’nde düzenlenen Noel Ayini’nde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği ayine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yavuz ve davetliler katıldı. Ayin öncesinde çok sayıda vatandaş mum yakıp dua etti. Okunan ilahilerin ardından saat 21.00 sıralarında Noel Ayini başladı. Hz. İsa’nın doğumunun da canlandırıldığı ayinde İncil’den bölümler okundu.

https://www.posta.com.tr/gundem/saint-antuan-kilisesinde-noel-ayini-2595758