Rumlar dini liderlerini seçti: Yeni Başpiskopos Yeorgios

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Ömer BİLGE

Kıbrıs Rum yönetiminde Hıristiyan Ortodoks kilisesi yönetimi Sen Sinod, geçen ay hayatını kaybeden Başpiskopos Hrisostomos yerine Baf Metropoliti Yeorgios’u seçti.

Yeni Başpiskopos, 16 üyeden oluşan Sen Sinod’da 11 din adamının oyunu aldı. Rum yönetiminde Başpiskoposluk görevinin bir süresi bulunmuyor, seçilen kişi kendi isteğiyle görevinden ayrılmazsa, ölünceye kadar bu makamda kalıyor.

HALKIN OYU DİKKATE ALINMADI

Hrisostomos’un 7 Aralık’ta kanserden ölümü üzerine Rum halkı geçen hafta sandık başına gitmişti. Bu ilk tur seçimde 6 aday arasından ilk 3 belirlenmişti. Dünkü ikinci turda ise sona kalan 3 aday arasında, kilise yönetimi Sen Sinod tercihini yaptı. Baf Metropoliti Yeorgios birinci çıkarken, ilk turda halkın en çok oy verdiği Limasol Metropoliti Athanasios yalnızca 4 oy alabildi. Bir din adamı ise boş oy kullandı. Halk desteğine rağmen ikinci turda yarışı kaybeden Athanisos, sonucu kabul edeceğini açıkladı.

ŞUBATTA TAÇ GİYECEK

73 yaşındaki yeni Başpiskopos Yeorgios, yılbaşı tatili sonrası, 19 Şubat’ta düzenlenecek törenle taç giyecek ve görevine başlayacak. Rum yönetiminde Başpiskopos, dini liderliğin yanında hükümet icraatlarına da katılıyor. Kilise, din dersleri ve eğitim bakanının belirlenmesi gibi konularda söz sahibi.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rumlar-dini-liderlerini-secti-yeni-baspiskopos-yeorgios-42193120