Kılıçdaroğlu: Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın Noel Bayramı’nı kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hristiyan yurttaşların Noel Bayramı’nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Tüm Hristiyan yurttaşlarımızın sevgi ve kardeşliği temsil eden Noel Bayramı’nı kutluyor, çoğulcu demokrasiyi temel alan bir anlayışla birlik, beraberlik ve huzur içinde bir arada yaşayacağımız günlere vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-tum-hristiyan-yurttaslarimizin-noel-bayrami-ni-kutluyorum-414956
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