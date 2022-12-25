Hristiyanların bayramını kutlamak dini öğretilere dayanıyor

El Ezher Şeyhi, Hristiyanların bayramlarını kutlamanın nezaket gereği ya da formalite icabı olmadığını belirterek, bundan kaçınmanın da İslam’la ilgisinin olmadığını söyledi.

El Ain haber ajansının aktardığına göre El Ezher Şeyhi Ahmed El Tayyib Hıristiyan bayramlarını kutlamanın dini öğretilerden kaynaklandığını söyledi.

Mısır’daki Müslüman ve Hıristiyanların arasındaki bağa değer verdiğini açıklayan El Tayyib bu bağların dinin doğru anlaşılmasıyla oluştuğunu belirttti. El Ezher Şeyhi, Müslüman ve Hıristiyanlar arasındaki kardeşliğin milleti zorluklara karşı güçlendiren bağ olacağını kaydetti.

İslam’ın Hristiyan ve Yahudiler dahil olmak üzere gayrimüslimlere bakış açısının insan sevgisi ve kardeşlikten başka bir şey olmadığını belirten El Tayyib Müslümanların barış ehli olanlarla ilişkisinin son derece açık bir şekilde ayetlerle açıklandığını bu ilişkinin adalet ve insaf üzere kurulu olduğunu vurguladı.

https://iqna.ir/tr/news/3478701/hristiyanların-bayramını-kutlamak-dini-öğretilere-dayanıyor