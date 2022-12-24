Öğrenciler roman kahramanı oldu

En uzun gece 21 Aralık, Dünya Roman Kahramanları Günü. İstanbul’da düzenlenen festival, ülkenin dört yanına yayıldı. Öğrencileri, hayata hazırlayan festivalin bu yıl ki teması, Millî Mücadele Dönemi Romanları’ydı

ROZERİN DOĞAN

Roman Kahramanları dergisi 2010 Ocak ayında yayına başladı. Dergi, Türk ve Dünya edebiyatının önemli romanlarının kahramanlarını mercek altına aldı. Sürdürdüğü çizgisiyle edebiyat okurlarının ilgisini çekti. Türkiye’de ilk kez denenen bir yöntemle dergi yönetimini ve dosya konularını okurları ve editörleriyle paylaştı. Derginin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yapan Ömer Asan, bugüne kadar çok sayıda makale yayınlandıklarını belirtti. Yüzlerce roman okundu, kahramanları farklı yazarlar tarafından kaleme alındı.

Dergi aynı zamanda, “Ülkeler ve Edebiyatları” dizisiyle İran, Arap, Çerkez, Bulgar, İsrail, Yunan, Kürt, Japon, Batı Ermeni, İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatı adı altında bu ülkelerin romanlarını, yazarlarını ve roman kahramanlarını inceledi.

Başlatılan “Roman Kahramanı Kentler” dizisinde İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara üzerine yazılmış romanlar incelendi ve Trabzon, Eskişehir, Bursa olarak devam edecek.

Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı adı altında da bir dosya yapıldı. Çocuk edebiyatında klasik olan hemen hemen tüm eserler incelendi.

SİLOPİ’Lİ ROMAN KAHRAMANLARI

Hedef kitlesinde gençlerin yer aldığı, edebiyatı ve romanı onların hayatının bir parçası hâline getirmeyi amaçlayan Roman Kahramanları Festivali, Türkiye çapında yaklaşık 100 lisede öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla kutlandı.

Üç gün süren festival boyunca, oturum aralarında İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den katılan liselerin öğrencileri, kendi roman kahramanlarını anlatan performanslar sergiledi. Marmara Koleji, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Kocaeli Anadolu Lisesi, Pangaltı Ermeni Lisesi, Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi öğrencileri kostümleriyle festivaldeydi. Ayrıca çok sayıda okuldan lise öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde festival etkinliklerini takip etti.

Roman Kahramanları Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Asan; “21 Aralık 2012 tarihinde festivali başlattık ve 21 Aralık’ı Dünya Roman Kahramanları Günü ilan ettik. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’ne başlangıçtan bu yana Maltepe Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Ancak Roman Kahramanları Günü tüm Türkiye’de etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Silopi’de iki lisede etkinlikler yapıldı” dedi. Asan, ayrıca “Okullar Milli Eğitim Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerinden izin alıp bağımsız olarak etkinlik yapıyorlar. Bizim sonradan haberimiz oluyor. Mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

DERGİDEN FESTİVALE

2012’deki ilk etkinliklerin ardından, Dünya Roman Kahramanları Günü ve Festivali her yıl giderek artan bir ilgiyle pek çok farklı şehirde kutlanır hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokoller, etkinliğe orta ve lise öğrenim kurumlarının katılımında ve yurt çapında duyulmasında itici güç oldu. Çok sayıda genç insan, kitapların ve kahramanların renkli dünyasında buluşarak kendini ifade etme imkânı buldu.

Bu yıl yedinci kez düzenlenen festival 21-23 Aralık 2022 tarihleri arasında, Maltepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Marmara Eğitim Köyü’nde yapıldı.

EMPATİ VE ANALİZ YETENEĞİ

Romanların daha iyi anlaşılması, empati ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan festivalde, öğrenciler bir hafta boyunca Dostoyevski, Charles Dickens, Honore de Balzac, Reşat Nuri Güntekin ve Yusuf Atılgan gibi yazarların romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyiyor, kendi imkanlarıyla kitaplardaki mekanları okulda dekore ediyorlar.

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de bu yıl roman kahramanı oldular. Öğrenciler okudukları kitapları daha iyi anlamak için, romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giyip, mekanları canlandırarak, Roman Kahramanları Festivali’nde renkli görüntüler oluşturdular. Öğrenciler, okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılıp, yeteneklerine göre konser verip resim sergisi de açtılar.

OKULDA ROMAN KAHRAMANLARI GEÇİDİ

Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü kapsamında Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenledikleri festivalde neler yaptıklarını anlattı. Dört yıldır yapılan festivalin öğrencilerin yalnızca roman kahramanları gibi giyinmesinden ibaret olmadığını, okulun hemen hemen her yerini romanlardaki mekanlar gibi dekore ettiklerini, bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Yılmaz, romana çok önem verdiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Romanı anlamak, insanı anlamak manasına geliyor. Aslında hem hazırlık sınıfında hem 9, 10 ve 11’inci sınıflardaki müfredat içerisinde romanın önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Öğrenciler, bu festivalde bir anlamda hayata da üniversite sınavına da hazırlanıyorlar. Aynı zamanda romandan haz duymak üzere tecrübe geliştiriyorlar, kitaplarla ünsiyet kuruyorlar, yazarlarla tanışıyorlar. Dolayısıyla aslında bir dünya vatandaşı olmak bağlamında da bir kimlik inşa ediyorlar kendilerine.”

Dünyanın her yöresindeki insanla ve diğer canlılarla duygudaşlık kurabilmenin şartları roman okumaktan geçiyor. Hem festival hem de merkeze kitabın konduğu felsefesi bağlamında çok güzel sonuçlar elde ettiklerini anlatan festival düzenleyicileri, öğrencilerin festivalde okudukları romanların kahramanlarını anlattıklarını, onları öne çıkarabilmeleri için kitabı içselleştirmeleri gerektiğini aktardılar. Bunun da analiz yeteneğini geliştirdiğini unutmamak gerek.

ÇOK SAYIDA OTURUM

Festival oturumlarında Halide Edib Adıvar, Kemal Tahir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Rıfat Ilgaz, Ercüment Ekrem Talu, Nazım Hikmet, Şükûfe Nihal, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi yazar ve şairlerin eserleri üzerine; “Millî Mücadele Yıllarında Yayımlanan Romanlar”, “Atatürk Dönemi Romanlarında Millî Mücadele”, “Kemal Tahir Romanlarında Millî Mücadele”, “Kurtuluş Savaşı Romanlarında Kadın Kahramanlar”, “Millî Mücadele Şiirlerinde Kahraman Tipi”, “Kuvayı Milliye Destanı”, “Sinema ve Tiyatroda Kurtuluş Savaşı’nın Yansımaları” gibi pek çok sunum yapıldı.

Üç gün süren festival boyunca, oturum aralarında, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den katılan liselerin öğrencileri, kendi roman kahramanlarını anlatan performanslar sergiledi. Oturumlardaki aralara, Marmara Koleji, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Kocaeli Anadolu Lisesi, Pangaltı Ermeni Lisesi, Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/ogrenciler-roman-kahramani-oldu-357546