Fransa’dan 200 sanatçı ve yazardan Karabağ Ermenileri ile dayanışma mesajı

Aralarında Sylvain Tesson, Jean Reno, Carole Bouquet ve Philippe Katerine’in de bulunduğu 200 Fransız yazar, akademisyen ve sanatçı, Laçin koridorunun sivil Azerbaycanlılar tarafından bloke edilmesi üzerine Karabağ halkıyla dayanışma mesajı yayınladı.

Le Figaro gazetesinde yayınlanan mesajdan bir bölüm şöyle:



“Sevdiklerimize kavuşacağımız, tüm dinsel sınırların ötesinde aileyi kutlamanın sevincini yaşayacağımız, çoğumuzun belki de yalnız kalanları, acı çekenleri düşüneceği bu Noel döneminde, unutmayalım ki, Karabağ Ermenilerinin dünyanın geri kalanıyla irtibatı iki haftadır kesilmiş durumda.



Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ Ermenilerinin tek geçiş yolu olan Laçın koridorunun kapatılmasının sonuçları: Bölünmüş aileler, her geçen gün daha da kötüleşen kıtlık, çocuklar da dahil olmak üzere kritik durumdaki birçok hastayı tehdit eden tıbbi yardımın eksikliği.



Direndikleri ve sonuna kadar direnecekleri için paniğe kapılmayan ve örgütlenen bu haysiyet dolu insanların cesaretini takdirle karşılıyoruz. Ama bize güveniyorlar ve onların çağrısından kaçamayız.



En eski uygarlıklarımızdan birine, yüzyıllardır bize bağlı kardeş bir halka, kültürler arası diyaloğa her zaman katkı sağlamış bir millete karşı diktatörlüğe, barbarlığa sebep verirsek çocuklarımıza nasıl bir gelecek sunacağız?



Ermenilerin ruhu gerçekten de Romanesk sanatımızın şaheserlerinde, Aydınlanma filozoflarımızın düşüncesinde, romantik şiirimizde, adalet mücadelemizde, akordeon ezgilerimizde, Cumartesi akşamı sunacağınız lale buketinde yaşıyor.



Noel’i biliyorsak, Ermenilerin şüphesiz bunda bir payı olduğunu hatırlayalım.



Hatırlayalım ve her şeyden önce seferber olalım.”

Karabağ’da gösteri

Bu arada bugün (24 Aralık) Karabağ Ermenileri de Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan yolun derhal açılmasını talep ederek Stepanakert’te bir protesto gösterisi düzenlediler.



Protestoya katılanlar, Stepanakert-Şuşi yolu üzerinde konuşlanmış Rusya Federasyonu barış güçlerinin kontrol noktasına yürüyerek yolu bloke eden sivil Azerbaycanlıların Laçin koridorundan çıkarılmasını talep ettiler.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Borrel Twitter mesajında,

“Laçin koridoru vesilesiyle serbest dolaşım ve insani erişim ihtiyacı, bölgede istikrarın ve AB varlığının sürdürülmesinin önemi tartışıldı.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, 23 Aralık Cuma günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.



Macron, Güney Kafkasya’da yeniden artan gerilimden derin endişe duyduğunu dile getirdi. 9 Kasım 2020 ateşkes anlaşmasına saygı duyulması ve Laçin koridoru boyunca serbest dolaşıma izin verilmesi çağrısında bulundu.

Sivil giyimli bir grup Azerbaycanlı Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Laçin koridorunu 12 Aralık’tan bu yana bloke etmiş durumda. Azerbaycan, eylemcilerin çevresel gerekçelerle hareket ettiğini ve Rusya’nın bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı çıktığını, yolu Rusya’nın kapattığını öne sürüyor. Rusya ise yolu bloke etmediklerini belirterek blokajın açılması için çaba gösterdiklerini söylüyor.

(Ajanslar, Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27949/fransa-dan-200-sanatci-ve-yazardan-karabag-ermenileri-ile-dayanisma-mesaji