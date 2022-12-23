Levon Aronian: Dağlık Karabağ’da yaşayan 120 bin Ermeni 10 gündür abluka altında

Dünyaca ünlü Ermeni satranççı, Büyükusta Levon Aronian, Facebook sayfasından paylaştığı yazıda Artsakh’ı (Dağlık Karabağ) Ermenistan’a ve dünyaya bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nun (Stepanakert-Goris otoyolu) Azerbaycan tarafından kapatılmasını konu aldı.

Aronian yazısında şu ifadelere yer verdi “Bütün dünyanın bayramlara hazırlandığı bu günlerde, Dağlık Karabağ’da yaşayan 120 bin Ermeni 10 gündür abluka altında. Kendileri, Stepanakert’i Ermenistan’a bağlayan tek yolu çeşitli yasadışı yöntemlerle kapatan Azerbaycan’dan gelen varoluşsal bir tehditle karşı karşıyalar.

Ermenistan, 2020’deki 44 gün savaşında ağır kayıplar verdi. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmasında yolun açık kalacağı ve tüm bölge ülkelerine hizmet edeceği belirtildi. Şu anda çeşitli asılsız bahanelerle yolu kapatan Azerbaycanlı sözde çevre aktivistleri Rus barış güçleriyle alay ediyor.

Farklı kuruluşlar Azerbaycanlı yetkililerin bu provokatif eylemlerini kınarken, zaman geçiyor: çocuklar eve dönemiyorlar, hastanelerde ilaçlar tükeniyor ve gıda kıtlığı kaçınılmaz hale geliyor

Vatanıma yardım edebilecek herkesi bu mesaji paylaşarak yardıma ihtiyaç olan insanları bulup yardım etmeye çağırıyorum․”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/23/Levon-Aronian-Da%C4%9Fl%C4%B1k-Karaba%C4%9F-Ermeni/241745