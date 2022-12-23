Aliyev ile telefondan görüşen Macron’dan Laçın koridorunu açma çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’i telefonla arayarak “Güney Kafkasya’da yeniden tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirdi” ve “Laçın koridoru boyunca serbest dolaşıma izin verilmesi” çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ’da “insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının etkilenen nüfusa engelsiz erişiminin garanti altına alınmasının aciliyetini” vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın bölgedeki madenlerin yasadışı kullanımına ilişkin kaygıları konusunda iki cumhurbaşkanı yürürlükteki standartlara saygı gösterilmesinin önemli olduğunu belirttiler” denildi. Elysee ayrıca tarafların “ilgili aktörlerle birlikte bölgede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması için müzakereleri sürdürme” konusunda da mutabık kaldıklarını belirterek, “gelecek haftalarda tekrar görüşüleceğini” kaydetti.

Ne olmuştu?

Azerbaycan, 3 Aralık’ta Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması, denetimi amacıyla bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleriyle aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Laçın Koridoru’nda protesto gösterisi başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru’ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları, Azerbaycan tarafından yalanlanmış ve Azerbaycan yetkilileri, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu ve sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler, Laçın Koridoru diye bilinen yolda “ekolojik teröre son verilmesi” sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

Ermenistan ve Azerbaycan, 1990’ların başında SSCB’nin dağılması sırasında Azerbaycan’dan ayrılan ve Ermeni çoğunluğa sahip bir yerleşim bölgesi olan Dağlık Karabağ’ın kontrolü konusunda çatıştı.

Yaklaşık 30 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan bu ilk çatışma Ermenilerin zaferiyle sonuçlandı. Ancak Azerbaycan 2020 sonbaharında 6 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ve Bakü’nün birçok bölgeyi geri almasını sağlayan ikinci bir zaferle bölgenin kontrolünü yeniden kazandı.

https://tr.euronews.com/2022/12/23/aliyev-ile-telefondan-gorusen-macrondan-lacin-koridorunu-acma-cagrisi