ՍԵՒԱՆ ՀԱՏՏԷԼԷՐԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի՝ շաբաթավերջին նախատեսուած ընտրութիւններուն ընդառաջ կազմակերպչական հարցերու վերաբերեալ պղտորութիւնները կը շարունակեն զբաղեցնել համայնքին օրակարգը։ Ընտրական մարմինը ցարդ՝ իր իսկ հաստատած բարդ դրութեան վերաբերեալ մանրամասն ու համոզիչ պատասխաններ տալու ի վիճակի չէ եղած ընտրողներուն եւ թեկնածուներուն։

Ստեղծուած իրավիճակին մէջ խմբագրութեանս հասաւ կարեւոր եւ ուշագրաւ յայտարարութիւն մը, որ կը կրէ Սեւան Հատտէլէրի ստորագրութիւնը։ Ինչպէս ծանօթ է, համայնքային ընտրութիւններու այժմու երկարատեւ գործընթացին մէջ Սեւան Հատտէլէր ունեցած է կարեւոր դերակատարութիւն եւ ապահոված՝ կարեւոր նպաստ։ Ան իր արհեստավարժ պաշարը համայնքին համար ի գործ կը դնէ, որպէսզի առցանց ամուր ենթակառուցուածքով մը կազմակերպուի հնարաւորինս կանոնաւոր քուէարկութիւն մը։ Պէյօղլուի նման բարդ կէտի մը վրայ կատարուելիք ընտրութեան ընդառաջ համայնքային շրջանակներ լուրջ յոյսեր դրած էին Սեւան Հատտէլէրի վրայ՝ առցանց ենթակառուցուածքի օգտագործման շնորհիւ՝ հնարաւորինս առողջ պայմաններու ապահովման առումով։ Ըստ երեւոյթին, դժբախտաբար, այդ յոյսերը մնացած են ի դերեւ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք Սեւան Հատտէլէրի կողմէ մեզի հասած գրաւոր յայտարարութեան թրքերէն բնագիրը։

Değerli Beyoğlu Üç Horan Vakıf Yönetimi adayları ve seçmenler

2017 yılından itibaren geliştirdiğimiz dijital seçim yazılımını 2019 yılındaki Patriklik seçimlerinde ve 2022 yılındaki tüm vakıf seçimlerinde ücretsiz olarak hizmete sunduk. Dijital seçim yazılımını tüm seçim süreçlerinde hamaynka bağışladığımı tüm vakıf başkanlarına bilgilendirdim.

Yazılımın amacı sadece mükerrer oyu engellemek değil, birden fazla yan yazılımla sandık görevlilerinin konforunu artırmak, sandık görevlilerinin imza sayısını doğrulamak, seçmen defterindeki yerini bulmayı kolaylaştırmak, toplumumuzun seçim sürecinden haberdar olması için istatistiksel veri sağlamak amaçlı basın mensuplarını bilgilendirmektir.

Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti Başkanı Avedis Çakmak ile 15 Aralık 2022 günü, Suitso Yazılım olarak ilk temasımızı gerçekleştirdik. Seçim Tertip Heyeti’nden her seçimde olduğu gibi

– VGM tarafından onaylanmış Seçim Tertip Heyeti üyelerinin listesi,

– VGM tarafından MS Excel olarak onaylanmış seçmen listesi,

– Seçim Tertip Heyeti’nin sandık lokasyonlarının listesi,

– Seçim Tertip Heyeti’nin vakıflardaki altyapı durumunun listesi,

– Seçim Tertip Heyeti’nin bilgisayar operatörlerinin listesi,

– Seçim Tertip Heyeti’nin sandık stratejisinin belirlenmesini

kendilerinden istedik. 20 Aralık 2022 gününe kadar Seçim Tertip Heyeti’nden geri dönüş olmadığı için Tertip Heyeti Başkanı Avedis Çakmak Bey’e Zoom toplantısında aldığımız e-posta ile hatırlatma gerçekleştirdik.

Bir vakfın seçiminin hizmetini sağlamak için;

– 18 yaş kontrolü filtreleme işlemlerini,

– Nüfüs Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu Vatandaş Doğrulama işlemlerini,

– Bilgisayar operatörlerinin sisteme tanımlanması işlemlerini,

– Bilgisayar operatörlerine eğitim verilmesini

en az 5 gün içerisinde yukarıdaki maddeleri uygulamamız gerektiğini bildirdik.

Maalesef ki Seçim Tertip Heyeti’nden geri dönüş sağlanmamıştır. Ne üzücüdür ki bütün bu işlemleri yapabilmek için gece gündüz çalışmamız yetmeyecektir.

Beyoğlu Üç Horan Vakıf Yönetimi adaylarına ve seçmenlerin bilgisine. Adaylara başarılar dileriz.

SEVAN HADDELER

CEO, SUITSO

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/23-12-2022-սեւան-հատտէլէրի-յայտարարութիւնը?fbclid=IwAR3i0wHmtYjebksvRDgh7cdgozfXVkscGU79VuGLZjQ3fJTIjOvJWULkbyQ