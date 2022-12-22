Midyat Anıtlı Köyü Birleşmiş Milletler İyileştirme Programına Alılndı.

Medeniyetlerin beşiği Mardin’in birbirinden güzel köylerinden biri olan Midyat ilçesindeki Anıtlı Köyü’nün değerini Birleşmiş Milletler nezdinde taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından her yıl düzenlenen “En İyi Turizm Köyü” yarışmasında 2022 yılı için Anıtlı ülkemizi temsil etmeye hak kazanan 3 köyden biri olmayı başarmıştı. 20 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan yarışma sonuçları göre ise, 57 farklı ülkeden yapılan 130 başvuru arasında, sahip olduğu kültürel ve doğal değerleri ve olağanüstü potansiyeli nedeniyle Anıtlı “İyileştirme Programına” girmeye hak kazandı.

Bu kazanımla BMDTÖ Anıtlı’da sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi adına birçok farklı alanda tespit edilen eksikleri kapatmak için destek sağlamayı taahhüt etmektedir. Yine bu kapsamda 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Alula kentinde düzenlenecek olan “En iyi turizm Köyleri Yıllık Toplantısına” da davet edilmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın temel misyonlarından biri “turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak ve tanıtmaktır.” Bu amaçla 2022 yılının Haziran ayında Anıtlı Köyü için başlattığımız yolculuğu ilimizin diğer kıymetli noktalarıyla ve farklı etkinliklerle sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

https://mardin.ktb.gov.tr/TR-335243/midyat-anitli-koyu-birlesmis-milletler-iyilestirme-prog-.html?fbclid=IwAR2g9eC2Aw70ln73bguR3wIggNAvAWC4s9yYQnXSkAhZS7LzKV20HNi38rU