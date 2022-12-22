Mar-Der Bir İlke Daha İmza Attı

Yıllardır hayata geçirdikleri sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren İskenderun Mardinliler Derneği (Mar-Der), bir ilke daha imza attı.

Yaklaşan Noel Bayramı öncesi, sanayi sitesinde hizmet veren Hristiyan ustalara bir jest yapan Mar-Der Yönetimi, düzenledikleri bir etkinlik ile sanayi esnafının Noel Bayramlarını kutladı. Kutlamada İskenderun Çiçekçiler Derneği Başkanı Musa Gündoğdu’nun sponsorluğunda Hristiyan esnaflara çiçek takdim edildi.

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Suriye-Türkiye Dostluk Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Yuva, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Yılmaz, esnaf oda başkanları, bazı dernek başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Hristiyan esnaflar tarafından takdirle karşılandı.

Sanayi sitesinde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Mar-Der Başkanı Salih Bayar, Hatay’ın tüm renkleriyle birlikte, kardeşçe yaşamanın örneğinin sergilendiği hoşgörü kenti olduğunu söyledi. Böyle bir etkinliği birkaç yıldır yapmak istediklerini ancak pandemiden dolayı yapamadıklarını ifade eden Bayar, kendilerine destek olan oda ve dernek başkanlarına da teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz; “Böyle anlamlı güzel bir günde bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esnaf oda başkanlarım da burada, onlara da teşekkür ediyorum. Tüm Hristiyan camiasının Noellerini kutluyorum. Onlarla birlikte İskenderun’da aynı ortamda bulunmaktan da büyük huzur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

24 Aralık Günü Mesih’in Doğumudur

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Suriye-Türkiye Dostluk Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Yuva ise günün anlam ve öneminden söz ederek; “Aralık ayı geçmiş medeniyetlerde yeni bir yılın, yeni bir iklimin başlangıcı olarak kabul edilir. Aralık ayı birçok bayramı ihtiva eder. 21 Aralık biliyorsunuz yılın en uzun gecesidir. 17 Aralık Mevlana’nın ölüm yıldönümüdür.

Aralık ayı ayrıca Azize Barbara’nın babası tarafından şehit edildiği aydır. Azize Barbara putperest olmayı reddetmiş, bir Tanrı’ya inanmış çok önemli bir Azizedir. Aslen Antakyalıdır. Azize Barbara anısına barbara tatlısı yapar, onu yâd ederler.

Aynı zamanda 24 Aralık günü Mesih’in doğumudur. Mesih Müslümanların da çok önemli bir peygamberidir. Mesih’in doğum günün kutluyoruz. Bereketli hayırlı olsun. Mesihi kardeşlerimizin de birliğine beraberliğine vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sanayi sitesinde hizmet veren ustalara oda ve dernek başkanları tarafından günün anısına çiçek takdim edildi. Böylesi anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinin kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Hristiyan esnaflar, Mar-Der Başkanı Salih Bayar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini ilettiler.

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