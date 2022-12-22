Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram Artsakh Ermenilerine desteğini dile getirdi

21 Aralık’ta Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Kilikya Büyük Evi Katolikosu I. Aram ile telefon görüşmesi yaptı ve Artsakh’ı Ana Ermenistan’a bağlayan tek yolun Azerbaycan tarafından sahte çevresel bahanelerle bloke edilmesi nedeniyle Artsakh Cumhuriyeti’ndeki durumu anlattı.

İnsani felaketin önlenmesine yönelik çalışmaları da sundu. Kilikya Ermeni Katolikosu, Artsakh Ermenilerine desteğini dile getirerek, dualarında her zaman Tanrı’dan Artsakh ve halkını güçlendirmesini dilediklerini ve dilediklerini kaydetti.

Hatırlanacağı üzere 12 Aralık’ta sivil giyimli bir grup Azerbaycanlı, Artsakh’ı Ermenistan’a bağlayan Stepanakert-Goris otoyolunu Laçin Koridoru’nun Şuşi-Karintak kavşağında çevresel bahanelerle trafiğe kapattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/12/22/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-I-Aram-Artsakh-Ermenileri/241689