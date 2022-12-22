Hz. İsa’nın ebesinin mezarı bulundu

Kudüs’te Hz. İsa’nın doğumunda ebelik yapan Salome’ye ait olduğu düşünülen bir mağara mezarı bulundu.

Kudüs’te bir ormanlık alanda Hz. İsa’nın doğumunda ebelik yapan Salome’ye ait olduğu düşünülen bir mezar bulundu.

2 bin yıllık mağara mezarında yapılan kazılarda rastlanan eski Yunanca ve Arapça yazıların, mezarın Salome’ye ait olduğunu gösterdiği bildirildi. İsrail Eski Eserler Müdürlüğü, yazılarda “Salome, Meryem’in Ebesi” ifadesinin dikkat çektiğini vurguladı.

Arkeologlar, bölgede, ibadetlerde kullanılan gaz lambalarının satıldığı 8. yüzyılda kalma eski dükkanlar da buldu. Çıkarılan yüzlerce lamba parçasının mağaranın yüzyıllar önce ibadet yeri olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

İsrailli arkeolog Zvi Firer, “Buranın eskiden hacıların geldiği bir yer olduğunu sanıyoruz” dedi.

Hıristiyan öğretilerinde “İsa’nın ebesi” olarak anılan Salome’yle ilgili keşfin, dünya çapında Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olan Noel’e günler kalan gerçekleşmesi dikkat çekti.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/hz-isanin-ebesinin-mezari-bulundu/